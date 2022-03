„Tencent“ Kinijoje gresia rekordinė bauda

„WeChat“ programėlė. Dado Ruvic („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Kinijos technologijų milžinei „Tencent“ namų rinkoje gresia gauti didelę baudą už pinigų plovimo prevencijos nuostatų pažeidimus, pirmadienį skelbia „Wall Street Journal“ (WSJ). Konkreti suma kol kas nežinoma, bet, anot WSJ šaltinių, Kinijoje ji gali būti rekordinė.

Šalies finansų rinkos prievaizdai aptiko pažeidimus, susijusius su „WeChat Pay“ elektroninių mokėjimų paslauga. Teigiama, kad joje buvo trūkumų „pažink klientą“ ir „žinok savo verslą“ srityse – šios procedūros reiškia, jog mokėjimų platformos valdytojai privalo patikrinti jos naudotojų tapatybes ir žinoti apdorojamų sandorių lėšų kilmę.

Be to, teigiama, kad per „WeChat Pay“ buvo galima pervesti lėšas, skirtas žemyninėje Kinijoje uždraustai veiklai, pavyzdžiui, azartiniams lošimams.

Pasak WSJ šaltinių, Kinijos centrinis bankas pažeidimus aptiko per eilinį patikrinimą 2021 m. pabaigoje. Šiuo metu dar svarstoma dėl sankcijos dydžio, tačiau teigiama, jog bauda gali siekti bent kelis šimtus milijonų juanių.

Jei informacija pasitvirtintų, tai būtų gerokai didesnė bauda, nei šalies rinkos prižiūrėtojai iki šiol yra pritaikę kitoms nebankinėms mokėjimų kompanijoms už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus, ar aplaidumą tas taisykles įgyvendinant.

Pasirodžius WSJ pranešimui, „Tencent“ akcijos Honkonge krito apie 10%.

„Tencent“ akcijos nuo aukščiausios visų laikų taško, pasiekto 2021 m. sausį, atpigo 56%. Tai reiškia, jog per kiek daugiau nei metus viena didžiausių Kinijos technologijų kompanijų prarado 500 mlrd. USD rinkos kapitalizacijos.

Investuotojų skepticizmas dėl kompanijos ateities daugiausiai susijęs su griežtėjančia reguliacine aplinka namų rinkoje. „Tencent“ yra vienas svarbiausių pasaulio žaidimų rinkos vardų, tačiau Kinijoje kompanija buvo priversta laikytis drastiško žaidimų laiko apribojimo nepilnamečiams.

Be to, Kinijos centrinis bankas sugriežtino dėmesį nebankinėms mokėjimų institucijoms, kaip „WeChat Pay“ ar „Alibaba“ valdoma „Ant Group“, kurios veikdavo lengvesnėmis priežiūros sąlygomis, nei tradiciniai bankai.

