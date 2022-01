Startuoja IT HR akademija: „Vilnius Coding School“ pradeda ruoðti HR specialistus darbui IT srityje

„Vilnius Coding School“ mokyklos vadovė ir įkūrėja Julija Rimšelė.

IT specialistų poreikis kopia į neregėtas aukštumas, o kartu augina konkurenciją tarp IT bendrovių ir kitų sričių specialistų paklausą. Atsižvelgdama į dabartinę IT įdarbinimo rinkos situaciją, tarptautinė technologijų karjeros mokykla suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ plečia savo paslaugų spektrą ir pristato naują projektą – IT HR akademiją. Naujoji IT HR akademija karjerą pradedantiems ir esamiems įdarbinimo specialistams siūlys mokymų programą, sudarytą iš dviejų krypčių: koncentruotą HR teorijos ir praktikos dalį bei IT srities dalį. Pastaroji apims modulius nuo programavimo, duomenų analitikos, testavimo iki agile projektų valdymo teorijų bei praktikų.

„Vilnius Coding School“ taip pat praėjusiais metais išplėtė ir geografinį savo žemėlapį – atidarė mokyklos padalinį Dubline, Airijoje.

Siekiama problemą spręsti nuo šaknų

Pasak „Vilnius Coding School“ mokyklos vadovės ir įkūrėjos Julijos Rimšelės, šiuo metu visame pasaulyje jaučiamas itin didelis IT HR specialistų trūkumas.

„Augant programuotojų paklausai, atitinkamai didėja IT atrankų specialistų poreikis. Tai ypač pastebima vidutinio dydžio bei didelėse įmonėse ir Lietuvoje. Dėl šių priežasčių siekiame problemą spręsti nuo šaknų – sutvirtinus HR atrankų specialistų įgūdžius tech žiniomis, jie galės efektyviau įdarbinti konkrečiai pareigybei tinkamus programuotojus ir IT specialistus, – sako J. Rimšelė. – Tikimės, kad mūsų nauja akademija bus aktuali ir reikalinga tiek tiems, kurie nori persikvalifikuoti ir dirbti HR IT srityje, tiek tiems, kurie jau turi atrankų specialistų įgūdžių, bet nori juos pakreipti į IT sritį.“

IT HR akademija savo veiklą pradeda sausio mėn. ir yra skirta žmonėms, kurie nori pradėti karjerą perspektyvioje IT srityje. Tai pradedantieji HR darbuotojai arba jau dirbantys atrankų specialistai, norintys savo įgūdžius pakreipti į technologijų sritį. Akademijos programos HR modulius ves didelę patirtį turintys HR atrankų ekspertai, o IT – lektoriai-praktikai.

IT HR akademijoje – akcentas HR svarbai

Mokyklos Karjeros centro įdarbinimo specialisto, atsakingo už IT HR akademijos veiklą, Manto Kandroto nuomone, apskritai svarbu keisti visuomenėje ir darbo aplinkoje įsišaknijusį neteisingą HR specialisto įvaizdį.

Mokyklos Karjeros centro įdarbinimo specialistas, Mantas Kandrotas.

„HR pozicija yra viena svarbiausių bet kokioje įmonėje, o ypač technologijų srityje. Tai yra pagrindiniai žmonės, į įmonę atvedantys naujus kolegas ir kuriantys ryšius tarp esamų. Labai norime keisti požiūrį į šiuo specialistus – iš vidinių renginukų organizatorių į verslo vystytojų, kurie dirba kartu su vadovu“, – įsitikinęs M. Kandrotas.

Tarptautinės technologijų karjeros mokyklos suaugusiesiems „Vilnius Coding School“ tinklą sudaro padaliniai Lietuvoje, Latvijoje ir Airijoje, iš viso valdomos 4 programavimo mokyklos. Mokykla vykdo skaitmeninę švietimo transformaciją (EdTech), sprendžia ateities darbo rinkos įdarbinimo iššūkius, plėtodama perkvalifikavimo į IT sritį mokymų programas ir lokalaus įdarbinimo projektus savo įkurtame Karjeros centre.

