„TikTok“ sulaukë ieðkinio ið buvusios turinio moderatorës

Mike'o Blake'o („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Buvusi socialinio tinklo „TikTok“ turinio moderatorė padavė bendrovę į teismą – ji teigia darbe patyrusi psichologinę traumą, o pati kompanija nesugebėjo tinkamai jos apsaugoti ir padėti.

Ieškinį pateikusi Candie Frazer sako dirbdavusi iki 12 valandų per dieną. Pasak ieškovės, moderuodama „TikTok“ turinį ji patyrė „didelę psichologinę traumą“ ir kenčia nuo nerimo, depresijos bei potrauminio streso sindromo.

C. Frazer dirbo bendrovėje „Telus International“, kurią „TikTok“ samdė turinio moderavimui. Ieškinyje atsakovais nurodomi „TikTok“ bei ją valdanti Kinijos kompanija „Bytedance“, rašo BBC.

Anot jos, darbe reikėjo peržiūrėti vaizdo įrašus, kuriuose buvo vaizduojami seksualiniai nusikaltimai, kanibalizmas, genocidas, masinės šaudynės, seksualinis vaikų išnaudojimas bei gyvūnų kankinimas.

Ieškinyje nurodoma, kad, nors C. Frazer nebuvo „TikTok“ darbuotoja, pats socialinis tinklas kontroliavo visas turinio moderavimo priemones savo platformoje.

Buvusi turinio moderatorė taip pat tvirtino, kad, norint peržiūrėti visą turinį ir tinkamai atlikti savo darbą, jai kartais reikėdavo vienu metu žiūrėti net po 10 vaizdo įrašų. Ji teismui sako, kad per 12 val. trukmės pamainą moderatoriams buvo suteikiama 15 min. trukmės pertrauka po pirmųjų 4 darbo valandų, o po to – dar po 15 min. kas antrą valandą. Be to, darbuotojai turėjo vienos valandos trukmės pietų pertrauką.

C. Frazer kaltina „TikTok“ nesugebėjus užtikrinti standartus atitinkančios ir saugios darbo aplinkos, todėl, anot jos, bendrovė pažeidė Kalifornijos valstijos įstatymus.

Pati „TikTok“ teigia nekomentuojanti šios konkrečios bylos, tačiau tvirtino, jog kompanija siekia sukurti gerą darbo aplinką tiek savo darbuotojams, tiek žmonėms, kurie dirba „TikTok“ poreikiams samdomose įmonėse, bei tvirtino mananti, jog jos moderatorių apsaugos priemonės atitinka gerąją praktiką.

Šiemet „TikTok“ buvo viena iš kelių socialinių tinklų platformų, prisijungusių prie Technologijų koalicijos – grupės, kuri deklaruoja tikslą apsaugoti ir psichologiškai padėti socialinių tinklų turinio moderatoriams, peržiūrintiems ir šalinantiems vaizdo turinį, kuriame vaizduojami seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus.