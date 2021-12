Potencialà Azijoje áþvelgusi IT bendrovë iðplëtë savo kompetencijø portfelá

Vilniuje įsikūrusios, jau dešimtus veiklos metus skaičiuojančios lietuviško kapitalo IT bendrovės „Albars“ veiklos rinka šiandien siekia Europos, Šiaurės Amerikos ir Centrinės Azijos šalis. Per metus darbuotojų skaičių daugiau nei dvigubai išauginusi bei stipriai Azijos šalyse įsitvirtinusi „Albars“ startavo ir su nauja iniciatyva, suteikiančia galimybę išbandyti save IT srityje ir joje pradėti karjerą.