Latvija, Estija ir Lietuva piratiná turiná vartoja aktyviausiai ES

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nelegalų turinį internete Europos Sąjungoje (ES) daugiausia vartoja Latvijos, Estijos ir Lietuvos gyventojai. Latviai nelegaliu turiniu internete naudojasi vidutiniškai beveik 14 kartų per mėnesį, ir tai yra didžiausias rodiklis ES, jos vidurkį viršijantis daugiau nei du kartus, rodo ES Intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) atliktų tyrimų rezultatai.

2020 m. vidutiniškai kiekvienas ES gyventojas piratiniu turiniu internete naudojosi 5,9 karto per mėnesį, o Latvijoje – 13,9 karto, Estijoje – 12,5. Lietuva užima 3 vietą tarp visų ES šalių – gyventojai nelegaliu turiniu naudojasi 11,5 karto per mėnesį.

Tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje piratinio turinio vartojimas per dvejus metus sumažėjo daugiau negu dvigubai – 2018 m. abiejų šalių rodikliai siekė virš 25 kartų per mėnesį. Lietuva ir Latvija yra tarp šalių, kuriose piratavimo atvejų per 3 metus mažėjo sparčiausiai. 2019 m. Lietuva buvo antra ES pagal piratavimo turinio naudojimą.

[infogram id="18d38f07-1279-45bf-a08a-eec386189154" prefix="O6F" format="interactive" title="Verslo aplinka. Piratinio turinio ES šalyse naudojimas internete 2020 m."]

Kultūros ministerija anksčiau skelbė, kad šiuo metu Lietuvoje veikianti autorių teisių apsaugos sistema negarantuoja pakankamos šių teisių apsaugos, nes ne visada užkertamas kelias nelegaliems intelektinės nuosavybės naudojimo būdams, o visuomenė neretai toleruoja tokius pažeidimus ir nepakankamai suvokia autorių teisių svarbą.

„Lietuvoje intelektinės apsaugos sistema yra kompleksiška, tačiau vis dar fragmentiška, pasigendama vieningo sisteminio požiūrio ir strategijos, apimančios intelektinės nuosavybės apsaugos skatinimo priemones“, – sakė Elena Ruikytė, viena iš ministerijoje vykdomos programos „Kurk Lietuvai“ projekto „Legalaus skaitmeninio turinio vartojimo ir antipiratavimo skatinimas“ vadovių.

Galutinis projekto tikslas – parengti legalaus skaitmeninio turinio vartojimo bei antipiratavimo skatinimo veiksmų planą ir pateikti rekomendacijas jam įgyvendinti.

„Šiam tikslui pasiekti yra naudojami vartotojų elgsenos tyrimai, kurie leidžia suprasti vartotoją, jo veiksmus, pasirinkimų priežastis, suprasti ir nuspėti jų elgseną ateityje. Lietuvoje autorių teisių apsaugos srityje tokie tyrimai nėra atliekami, todėl galime remtis tik ES tyrimais“, – teigė Beatričė Ceizarienė, kita „Legalaus skaitmeninio turinio vartojimo ir antipiratavimo skatinimas“ projekto vadovė.

EUIPO pažymi, kad autorių teisių pažeidimai internete yra rimta problema ne tik jų savininkams, bet ir visai visuomenei, nes turinio kūrėjams už kūrybą ar darbą neatlyginama, o tai ilgainiui gali sumažinti vartotojams prieinamo turinio pasirinkimą.

Kita vertus, tyrimų autoriai konstatuoja, kad muzikos, filmų ir televizijos piratavimas ES sumažėjo, palyginti su 2017 metais, kai toks tyrimas buvo atliktas pirmąkart.