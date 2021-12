„AUGA group” pelnë tarptautiná apdovanojimà þaliøjø inovacijø srityje

Gruodžio 9 d. bendrovės „AUGA group“ sukurtas hibridinis nulinių emisijų traktorius „AUGA M1“, skirtas profesionaliam naudojimui tarptautiniuose tvarumo apdovanojimuose „Rimi Baltic Sustainability Awards“ buvo pripažintas kaip geriausias metų sprendimas žaliųjų inovacijų kategorijoje didelių įmonių tarpe.

Apdovanojimų organizatoriai sulaukė net 323 paraiškų įvairiose kategorijose. Įmonių ar nevyriausybinių organizacijų tvarius sprendimus vertino tarptautinė ekspertų komisija, sudaryta iš 12 pasaulio šalių.

„Visa „AUGA group“ komanda džiaugiasi, kad mūsų sukurtas traktorius „AUGA M1“ buvo pripažintas tarptautiniu mastu. Tvarumas jau nebėra vien madingas žodis, tai tampa esmine verslų ar nevyriausybinių organizacijų strategijos ir kasdienės veiklos dalimi. Klimato kaitos padarinius jaučiame visi, ypač žemės ūkyje. Todėl mes nelaukiame ir šiandien kuriame technologijas, leisiančias pagaminti maistą be kainos gamtai ir pristatyti jį vartotojams. Rinkdamiesi tokį maistą, žmonės kasdien darys teigiamą įtaką stabdant klimato kaitą“, — sako Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

Bendrovės sukurtas pirmasis klimatui netaršaus traktoriaus prototipas buvo pristatytas 2021 m. rugsėjį. Anot „AUGA group“ vadovo, vienas „AUGA M1“ traktorius per metus gali sutaupyti iki 100 t CO2 emisijų. Be to, traktorius yra varomas biometanu, išgaunamu iš žemės ūkio atliekų jų susidarymo vietoje. Tai – žaliausias biokuras, kuris savo gamybos ir panaudojimo cikle vienam energijos vienetui kompensuoja daugiau emisijų, nei pats išskiria.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Šis sukurtas sprendimas unikalus tuo, nes jis išsprendė iki šiol egzistavusias technologines kliūtis, neleidusias kitų gamintojų siūlomos tvarios technikos pritaikyti profesionaliems žemės ūkio darbams.

„AUGA group inžinierių komanda rado sprendimus, kaip išspręsti biometano papildymo problemą ir užtikrinti nepertraukiamą traktoriaus veikimą visą darbo dieną. Ši inovacija bus prieinama ne tik „AUGA group“ ūkiuose, bet ir viso pasaulio ūkininkams, norintiems dirbti tvariai. O poreikis tikrai yra – nors traktorius dar testuojamas ir ruošiamas serijinei gamybai, sulaukiame nemažo vietos ir užsienio ūkininkų susidomėjimo mūsų sukurtu sprendimu“, — teigia K. Juščius.

Bendrovė šių metų lapkritį pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl kontraktinės traktorių gamybos su „Rokiškio mašinų gamykla“, kuri specializuojasi įvairios žemės ūkio technikos gamyboje. Masinę traktorių gamybą „AUGA group“ planuoja pradėti 2022 m. – pirmiausia ši inovacija pasieks bendrovės ūkius, o vėliau ir kitus ūkininkus.

„AUGA group“ yra didžiausia Europoje vertikaliai integruota ekologiško maisto bendrovė. Įmonių grupė valdo apie 39 000 ha ekologiškai sertifikuotų žemių ir plėtoja tvarų, naujomis technologijomis paremtą žemės ūkio modelį, apimantį augalininkystę, gyvulininkystę, paukštininkystę ir grybų auginimą. Naudodama nuosavus ir užsakomuosius gamybinius pajėgumus, iš savo užaugintų žaliavų bendrovė gamina platų ekologiškų produktų asortimentą galutiniams vartotojams bei tiekia rinkai žaliavinius produktus.