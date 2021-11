J. R. R. Tolkieno atstovai uþblokavo kriptovaliutà „JRR Token“

Ed Jones (AFP/"Scanpix") nuotr.

Knygų „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“ autoriaus Johno Ronaldo Reuelio Tolkieno turto paveldėtojai sėkmingai užblokavo kriptovaliutą, pavadinimu „JRR Token“. Vėlionio rašytojo atstovų teisininkai įtikino Pasaulinę intelektinės nuosavybės asociaciją (WIPO), kad kriptovaliuta $JRR pažeidė prekės ženklo teisių savininkų interesus.

Kriptovaliuta buvo pardavinėjama ir reklamuojama interneto puslapiuose jrrtoken.com bei thetokenofpower.com. $JRR kriptovaliutos žetonai buvo pardavinėjami su „tikslu“ suburti žmones bendram tikslui – pasiekti, jog „JRR Token“ taptų „vienu žetonu valdyti visus“, rašo BBC.

Tai – aliuzija į „Žiedų valdovo“ knygos frazę „vienas žiedas valdyti visus“ (angl. One ring to rule them all). Be to, simbolika buvo panaudota ir reklamuojant kriptovaliutą – jos puslapiuose buvo galima pastebėti žiedus ir burtininką, panašų į J. R. R. Tolkieno knygų veikėją Gandalfą.

Skunde pabrėžiama, kad 2021 m. vasarį užregistruotas domenas jrrtoken.com buvo tyčia sukurtas taip, kad suklaidintų žmones – jog šie patikėtų, esą puslapis turi teisėtų komercinių sąsajų su J. R. R. Tolkienu.

Pasak kriptovaliutos kūrėjo, tai, jog ginčijamas domenas gali sukelti sąsajas su J. R. R. Tolkieno vardu, labiau byloja apie parodiją, kurią sukuria „JRR Token“ prekės ženklas, o ne nesąžiningumą. Be to, JRR esą reiškė ne J. R. R. Tolkieną, o frazę „kelionė per riziką į atlygį“ (angl. Journey through risk to reward).

WIPO šiuos argumentus atmetė – jai liko neaišku, ką konkrečiai reiškia minėtoji frazė ir kaip terminas „kelionė“ yra susijęs su kriptovaliutų pirkimu.

„Atsakovas konkrečiai nenurodė, kodėl ginčijamas domeno pavadinimas yra humoristinis, juokingas ar aštrus ir nėra tiesiog domenas, pasirinktas dėl panašumų su (J. R. R. Tolkieno) vardu tam, kad pasinaudoti komercine nauda, kylančia iš sąsajos su juo“, — teigė WIPO.

Be to, organizacija tvirtino, kad nėra jokių abejonių, jog $JRR kūrėjas žinojo apie autoriaus darbus bei sukūrė puslapį tam, kad pasipelnytų iš jų žinomumo.

Į 36 kalbas išverstų J. R. R. Tolkieno knygų „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“ visame pasaulyje parduota apie 100 mln. kopijų.

Kaip rašo BBC, naujų kriptovaliutų kūrėjai vis dažniau bando išgarsėti pasinaudodami žinomais prekės ženklais.

Pavyzdžiui, praėjusį mėnesį sukčiai nusprendė šokti ant milžiniškos sėkmės susilaukusio pietų korėjiečių serialo „Kalmaro žaidimas“ („Squid Game“) populiarumo bangos. Kriptovaliuta „Squid“ save pristatė kaip „play-to-earn“ žaidimų modelio kriptovaliuta.

Jos kaina augo eksponentiškai, tačiau vėliau paaiškėjo, jog „Squid“ kūrėjai sukūrė kripto investuotojų „kilimo patraukimu“ („rug pull“) vadinamą sistemą, kuomet į kriptovaliutą sutraukiami investuotojai ir po to iš jų atimama galimybė parduoti anksčiau įsigytus žetonus.