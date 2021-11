Naujoms „Tencent“ programoms turës bûti gautas Kinijos vyriausybës patvirtinimas

Tingshu Wang („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

Kinijos žaidimų ir susirašinėjimo programų milžinei „Tencent“ nurodyta, kad visoms naujoms programoms ir atnaujinimams pirmiausia turės būti gautas vyriausybės patvirtinimas, praneša šalies valstybinė žiniasklaida, Pekinui tęsiant technologijų sektoriui taikomų priemonių griežtinimą.

Kinijos vyriausybė per pastaruosius metus ėmėsi vis stipresnės šios pramonės kontrolės, nerimaudama, kad technologijų milžinės šalyje tampa per didelės ir per įtakingos.

Naujausių veiksmų prieš „Tencent“ imtasi nustačius, kad devynios grupės sukurtos programos nuo metų pradžios neatitiko „reikalavimų“, todėl prireikė „pereinamojo laikotarpio administracinių orientavimo priemonių“, pranešė valstybinis transliuotojas CCTV.

Prieš išplatindama naujas programas arba atnaujinimus, įmonė turės pateikti juos Pramonės ir informacinių technologijų ministerijai patikrinimui.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Jei bus gautas patvirtinimas, programos ir atnaujinimai galės būti išplatinti naudotojams, kaip įprasta“, – sakoma ministerijos pranešime, kurį trečiadienį paskelbė CCTV.

„Tencent“ teigė naujienų agentūrai AFP ketinanti laikytis reikalavimų.

„Nuolat stengiamės tobulinti naudotojų apsaugos funkcijas savo programose, taip pat reguliariai bendradarbiaujame su atitinkamomis vyriausybinėmis agentūromis, kad užtikrintume atitiktį teisės aktams. Mūsų programos išlieka funkcionalios ir jas toliau galima atsisiųsti“, – sakoma pranešime.

Kinijos valdančioji komunistų partija, siekdama paskatinti skaitmeninę transformaciją šalyje, pasikliovė tokiomis sėkmingomis įmonėmis kaip „Tencent“, o didžiausios šalyje sukurtos platformos turi šimtus milijonų vartotojų.

Visgi praėjusių metų pabaigoje Pekinas netikėtai ėmėsi griežtinti sektoriaus kontrolę, sunerimęs dėl agresyvios plėtros, monopolinės veiklos ir piktnaudžiavimo duomenimis.

Šį mėnesį „Tencent“ pranešė apie lėčiausią pajamų augimą nuo 2004 m.

Tarp priemonių, kurių ėmėsi vyriausybė, yra smarkiai apribotas žaidimų laikas vaikams bei gerokai ilgesnis naujų žaidimų patvirtinimo procesas didžiausioje pasaulyje žaidimų rinkoje.

Rugsėjo mėnesį šimtai Kinijos vaizdo žaidimų gamintojų, įskaitant „Tencent“, pažadėjo geriau kontroliuoti savo programas dėl „politiškai žalingo“ turinio bei imtis priemonių, kad prieiga nepilnamečiams žaidėjams būtų apribota.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.