„Zoom“ pelnas per metus iðaugo 1,7 karto

Dado Ruvic („Reuters“/„File Photo“/„Scanpix“) nuotr.

JAV bendrovė „Zoom Video Communications“, teikianti vaizdo konferencinio ryšio paslaugas, grynąjį pelną savo finansinių metų trečiąjį ketvirtį išaugino 72%, tačiau pateikė silpną prognozę šiam ketvirčiui.

Pasak bendrovės pranešimo, grynasis pelnas rugpjūčio-spalio mėnesiais padidėjo iki 340,4 mln. USD nuo 198,4 mln. USD metais anksčiau, arba nuo 0,66 iki 1,11 USD akcijai.

Įplaukos augo 35% iki 1,05 mlrd. USD, tačiau augimas sulėtėjo nuo 54% ankstesnį finansinių metų ketvirtį, sumažėjus nuotoliniam darbui ir mokymuisi skirtos programinės įrangos paklausai.

Volstryto analitikai prognozavo vidutiniškai 337 mln. USD grynąjį pelną, 1,02 mlrd. USD įplaukas, pažymi „The Wall Street Journal“.

Daugiau negu 10 darbuotojų turinčių verslo klientų skaičių „Zoom“ per metus padidino 18% iki 512.100.

„Zoom“ tikisi, kad šį ketvirtį įplaukos sieks 1,051–1,053 mlrd. USD ir per metus padidės maždaug 19%. Toks augimas būtų vienas lėčiausių augimų per pastaruosius kelerius metus. Per visus šiuos finansinius metus bendrovė planuoja gauti 4,079-4,081 mlrd. USD pardavimų pajamų – 54% daugiau nei ankstesniais metais.

