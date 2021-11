„PayPal“ áplaukas treèiàjá ketvirtá augino 13%

„Paypal“. Dado Ruvičiaus („Reuters“/„Scanpix“) nuotr.

JAV mokėjimų sistemos „PayPal“ operatorė trečiąjį metų ketvirtį fiksavo įplaukų augimą 13%, grynojo pelno – 6,5%, tačiau bendrovės paskelbtos prognozės paskutiniam 2021-ųjų ketvirčius nuvylė Volstryto analitikus.

„PayPal Holdings“ skelbia liepą-rugsėjį uždirbusi 1,087 mlrd. USD, arba 0,92 dolerio akcijai, grynojo pelno, palyginti su 1,021 mlrd. USD, arba 0,86 dolerio akcijai, prieš metus.

Suderintas pelnas paaugo nuo 1,07 iki 1,11 dolerio akcijai, o pardavimų pajamos – nuo 5,46 mlrd. iki 6,18 mlrd. USD. „FactSet“ kalbinti analitikai prognozavo vidutiniškai 1,07 USD akcijai suderintą pelną, 6,23 mlrd. USD įplaukas.

Atsiskaitymų per „PayPal“ praėjusį metų ketvirtį apimtys buvo 26% didesnės nei prieš metus – 310 mlrd. USD. Bendrovė pažymi, jog ši suma galėjo augti 31%, jei internetinis aukcionas „eBay“ nebūtų perėjęs prie nuosavos mokėjimų sistemos.

„PayPal“ operatorė tikisi, jog jos įplaukos spalį-gruodį sieks 6,85-6,95 mlrd. USD, suderintas pelnas – 1,12 USD akcijai. Analitikai skelbė optimistiškesnes prognozes: įplaukų – vidutiniškai 7,24 mlrd. USD, suderinto pelno akcijai – 1,28 USD.

Be to, bendrovė paskelbė, kad per visus šiuos metus atsiskaitymų apimtys išaugs 33-34%, įplaukos – 18% iki 25,3 mlrd. USD, suderintas pelnas – 19% iki 4,6 dolerio akcijai, o aktyvių „PayPal“ vartotojų turėtų padaugėti 55 mln. iki 430 milijonų.

„PayPal Holdings“ rinkos kapitalizacija nuo šių metų pradžios sumenko 2%.

