Gerai apgalvotas garso ir vaizdo technologijų pasirinkimas „Yara“ biure Vilniuje pasiteisino

Laimonas Vaira, „Yara Lietuva“ IT skyriaus vadovas, Vilius Čeledinas, „Biznio mašinų kompanija“ vaizdo ir garso projektų grupės vadovas.

Viena didžiausių pasaulyje mineralinių trąšų gamintoja „Yara International“, dar 2019-aisiais savo naujame biure Vilniuje įdiegė novatoriškus vaizdo bei garso technologinius sprendimus, skirtus palengvinti veiklos procesus, užtikrinti sklandžią komunikaciją su kolegomis, klientais ir partneriais visame pasaulyje. Įranga ir po dviejų metų išlieka viena pažangiausių rinkoje, todėl puikiai patenkina pastaruoju metu įsigalėjusio hibridinio darbo poreikius. Sprendimus „Yara“ biurui įdiegusios „Biznio mašinų kompanijos“ (BMK) atstovai teigia, — apgalvotos investicijos į įrangą visuomet pasiteisina.

Komandiruočių net nebereikėjo

2019-ųjų gruodžio pradžioje Vilniuje duris atvėręs Norvegijos kompanijos „Yara International“ verslo paslaugų centras buvo projektuojamas, atsižvelgiant į draugiškumo aplinkai, energetinio efektyvumo kriterijus. Bendrovė milžinišką dėmesį skiria ne tik tvarios veiklos principams, bet ir technologijoms, kurias integruoja į darbo procesus.

Vilniaus paslaugų centro atsakomybė, anot „Yara Lietuva“ IT skyriaus vadovo Laimono Vairo, — rūpintis aukščiausios kokybės produktų tiekimu bei kitais rinkai reikalingais sprendimais visame žemyne, užtikrinti sklandų komunikacijos procesą su klientais bei skirtingais kompanijos padaliniais visame pasaulyje. Čia ir gerinamas procesų efektyvumas – klientų aptarnavimas, eksporto ir transporto koordinavimas.

„Dėl to, įsikurdami Vilniuje, ypač daug dėmesio skyrėme vaizdo bei garso sprendimams biure. Norėjome turėti pažangiausią įrangą, kuri atitiktų aukščiausius kokybės standartus, palengvintų bendravimą su užsienio komandomis, leistų vykdyti mokymus. Pasiruošimas atidaryti Lietuvos padalinį vyko įtemptai, o mums reikėjo sklandaus, greito bei efektyvaus proceso. To be šių technologijų nebūtume pasiekę“, – pažymi L. Vaira.

Visgi netrukus pakilias įkurtuvių nuotaikas pakeitė nežinomybė dėl ateities. Pasaulį sukausčius pandemijai, reikėjo prisitaikyti prie naujos realybės. Dalį įmonių prislėgė sunkumai, darbo procesai persikėlė į nuotolį, verslas pradėjo karštligiškai ieškoti išeičių. Viena jų – greitai rasti įrangos dirbti virtualiai.

„Tačiau mes viską jau turėjome. Galėjome be trikdžių vykdyti darbo procesus, dirbti per nuotolį, sėkmingai tęsti veiklą. Virtualūs susitikimai bei mokymai vyko sklandžiai ir lengvai pakeitė komandiruotes. Dabar jų reikia tik išskirtiniais atvejais, o didžioji dalis darbų puikiai suderinama nuotoliu. Taigi, turėdami reikiamą įrangą, sumažinome kelionių poreikį ir taip dar labiau padidinome tvarumo įsipareigojimus.“, – teigia L. Vaira.

nuotrauka::1

Įranga lenkia laiką

Kadangi įmonei reikėjo aukščiausio lygio sprendimų, jų planavimo bei projektavimo etapai pareikalavo nemažo įdirbio. Tai, pasak BMK vaizdo ir garso projektų grupės vadovo Viliaus Čeledino, ir buvo viena priežasčių, kodėl įranga vėliau taip pasiteisino. „Yara“ technologiniai partneriai kruopščiai rūpinosi sistemų diegimu, į darbus įsitraukė nuo pat biuro projektavimo pradžios. Garso ir vaizdo sprendimus derino su architektais.

„Šis biuras išsiskyrė tuo, kad jame planuotas tikrai didelis skaičius susitikimų kambarių, kuriuose turėtų vykti nuotoliniai susitikimai su užsienio kolegomis, partneriais ir klientais. Tad nemažą įdiegtų sprendimų dalį sudarė vaizdo konferencinė įranga. Pasirinkome „Logitech” gamintoją, tuo metu siūliusį bene moderniausias vaizdo ir garso sistemas. Jos pritaikomos įvairių dydžių susitikimų kambariams bei konferencijų salėms. „Yara“ biure įdiegti „Logitech Group“ ir „Logitech Meetup“ vaizdo konferencijų sprendimai. Jie leidžia lengvai, greitai bei patogiai organizuoti nuotolinius susitikimus. Šių sprendimų vaizdo kameros turi itin platų 120 laipsnių vaizdo kampą, automatinį priartinimą ir fokusavimą bei gali transliuoti net 4K raiškos vaizdą“, – sako V. Čeledinas.

Jo teigimu, „Yara“ biure taip pat įdiegta susitikimų kambarių rezervacinė sistema, patalpų foninio įgarsinimo įranga. Į bendrą biuro interjerą sklandžiai integruota 20 itin plonų ekranų su skaitmeninio turinio valdymo sprendimais, skirtais dalintis informacija su darbuotojais. Lietuvoje tuo metu tai buvo viena iš didžiausių įmonės vidiniame tinkle veikiančių skaitmeninio turinio valdymo sistemų, — pastebi Vilius Čeledinas.

„Šie sprendimai 2019-aisiais šalyje analogo neturėjo. Tik vėliau jie pradėti naudoti kaip diegimo standartas. Tačiau, svarbiausia, prasidėjus pandemijai, pastarųjų prireikė visiems, bet trūko vaizdo kamerų, garso įrangos ir tai jaučiama iki šiol. Tuo tarpu „Yara“ viskuo pasirūpino iš anksto“, – akcentuoja V. Čeledinas.

Todėl jis priduria – investicija, kuri tuomet ir buvo išties nemenka, vėliau atnešė didžiulę grąžą. Negano to, priduria V. Čeledinas, klientas įdiegė sprendimus galvodamas ir apie sėkmingą jų tolimesnį naudojimą. Dėl to rinkosi įrangą, kuri tada buvo ne tik viena pažangiausių rinkoje, bet ir tokia išliko šiandien. Su tuo sutinka ir L. Vaira.

„Šiuo metu transliuojamo vaizdo kokybė ir perduodamas duomenų kiekis apskritai yra ribojami. Todėl ši sritis negali labai stipriai tobulėti. Naudojant itin aukštos raiškos kameras, vaizdas paprasčiausiai ims strigti. Savo ruožtu mūsų turima įranga netgi lenkia panaudojimo galimybes. Taigi, naudojame technologijas, kurios bus aktualios, pažangios ir pasiteisinančios dar daugybę metų ateityje“, – įsitikinęs pašnekovas.

Plėtros poreikio net nėra

Paklaustas, kaip vertina partnerystę su BMK, L. Vaira pabrėžia – darbai buvo įvykdyti taip kokybiškai, kad dabartiniu etapu nėra poreikio plėtrai. Todėl, sako jis, šis bendradarbiavimas išties pasiteisino.

„Partnerių paslaugomis esame labai patenkinti. Sprendimai buvo įdiegti profesionaliai, pasirūpinta įrangos priežiūra, suteiktos konsultacijos. BMK nuo mūsų pečių nuėmė didžiulę naštą, — partnerių įsitraukimas nuo paties pradinio etapo leido be iššūkių pradėti veiklą. Vėliau paaiškėjo, kad pasirinkdami BMK, tikrai neprašovėme. Todėl partnerystę tęsiame iki šiol“, – kalba L. Vaira.

Savo ruožtu V. Čeledinas teigia – plėtros poreikio nebuvimas tik parodo, kad teisingi sprendimai priimti nuo pat pradžių.

„Tokios įrangos pasirinkimas lėmė apsidraudimą nuo papildomų išlaidų ateityje. Sprendimai veikia puikiai, yra kokybiškai eksploatuojami, todėl net nereikia jų keisti, taisyti. Visgi su pastaraisiais sunkumais susiduria nusprendžiantys investuoti mažiau, rinktis paprastesnes technologijas arba delsti, tačiau, kaip rodo šis atvejis, tai tikrai nepasiteisina“, – reziumuoja BMK atstovas.

nuotrauka::2