Atidėtas „SpaceX“ skrydis į TKS

JAV bendrovės „SpaceX“ pilotuojamos kapsulės „Crew Dragon“ skrydis į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) su keturių astronautų įgula, turėjęs įvykti ateinantį sekmadienį, dėl nepalankių orų buvo atidėtas iki lapkričio 3 dienos.

„Dėl smarkios audros NASA ir „SpaceX“ šiuo metu planuoja paleisti erdvėlaivį „Crew Dragon 3“ į TKS lapkričio 3 dieną 1 val. 10 min. JAV Rytų pakrantės (7 val. 10 min. Lietuvos) laiku“, – sakoma NASA pranešime.

Prognozuojama, kad iki to laiko orai Floridoje, iš kur pakils erdvėlaivis, turėtų pagerėti.

Numatoma, kad nešančiosios raketos „Falcon 9“ iš Kenedžio kosminio centro Kanaveralo kyšulyje iškeltas „Crew Dragon“ tipo erdvėlaivis, pavadintas „Endurance“, su TKS susijungs vėliau tą pačią dieną (ketvirtadienį, maždaug 15 val. Lietuvos laiku).

Įgulą sudarys amerikiečiai Raja Chari, Tomas Marshburnas ir Kayla Barron bei Europos kosmoso agentūros (ESA) astronautas vokietis Matthias Maureris.

Šie astronautai orbitinėje stotyje turėtų praleisti šešis mėnesius – iki ateinančių metų balandžio. Jie atliks tyrimų tokiose srityse kaip medžiagų mokslas, sveikatos apsauga ir botanika. Eksperimentai turi padėti surinkti daugiau duomenų tolimojo kosmoso pažinimui ir galėtų duoti naudos gyvenimui Žemėje.

Nauji įgulos nariai pakeis keturis astronautus, atskraidintus į TKS per ankstesnę „SpaceX“ misiją.

Iš visų keturių astronautų tik T. Marshburnas jau yra pabuvojęs kosmose. Šis gydytojas 2009-aisiais skrido JAV erdvėlaiviu „Space Shuttle“, o 2012–2013 metais – rusų laivu „Sojuz“.

K. Barron, kuri kartu su R. Chari buvo atrinkta į NASA astronautų korpusą per vėliausią konkursą 2017 metais, anksčiau tarnavo kariniame jūrų laivyne kaip povandeninio laivo karininkė. Ji žurnalistams sakė įžvelgianti daug panašumų tarp tos patirties ir skrydžio į kosmosą.

Tiek T. Marshburnas, tiek K. Barron taip pat yra tarp pretendentų dalyvauti NASA misijose „Artemis“, per kurias vėliau šį dešimtmetį planuojama vėl nuskraidinti žmonių į Mėnulį.

Augalų auginimas be dirvožemio

Tarp svarbiausių mokslinės misijos darbų – eksperimentas, kai kosmose be dirvožemio ar kitų terpių bus auginami augalai. Be to, bus bandoma mikrogravitacijos sąlygomis pagaminti šviesolaidžius. Kaip rodo ankstesni tyrimai, tokie laidai bus geresnės kokybės nei pagaminti Žemėje.

M. Maureris padės įdiegti kibernetinį manipuliatorių „European Robotic Arm“, šiuo metu perkeliamą ant rusiško TKS segmento, taip pat išbandyti dirbtinio intelekto asistentą CIMON, sukurtą Vokietijos kosmoso agentūros DLR bei amerikiečių bendrovių „Airbus“ ir IBM.

Trečiadienį prasidėsiančios misijos „Crew 3“ astronautai taip pat išeis į atvirą kosmosą, kur baigs atnaujinti stoties saulės baterijas. Šie keturi astronautai dirbs TKS, kuomet joje per dvi misijas lankysis kosmoso turistai. Per pirmąją iš misijų į stotį šių metų pabaigoje rusišku erdvėlaiviu „Sojuz“ atvyks turistai iš Japonijos. Antroji misija, organizuojama bendrovių „Space X“ ir „Axiom“, turi prasidėti 2020-ųjų vasarį.

„Crew 3“ yra dalis NASA daugiamilijardės partnerystės su „SpaceX“, sudarytos siekiant rasti alternatyvą 2011 metais nutrauktai programai „Space Shuttle“, kad JAV vėl galėtų siųsti žmones į kosmosą.

Toje pačioje komercinėje programoje dalyvauja ir JAV korporacija „Boeing“, tačiau jos kapsulės „Starliner“ statymas vėluoja. Pirmoji įgula šiuo aparatu į kosmosą pakils ne anksčiau kaip 2022 metų pabaigoje.

