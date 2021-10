„Telia“ trečiąjį ketvirtį pajamas augino 6% iki 106 mln. Eur, daugiau investavo į 5G

Danas Strombergas, „Telia Lietuvos“ vadovas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Lietuvos telekomunikacijų bendrovė „Telia Lietuva“ trečiąjį šių metų ketvirtį augino pajamas ir pelną bei didino investicijas į 5G ryšio plėtrą.

Bendrovės pajamos trečiąjį ketvirtį per metus augo 6% – iki 106,2 mln. Eur, o EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, – 7,1% iki 38 mln. Eur.

Ketvirčio pelnas siekė 16,1 mln. Eur ir per metus augo 6,3%. Tuo metu investicijos į mobiliojo tinklo plėtrą diegiant 5G šiemet buvo 2,5 karto didesnės ir sudarė 18,8 mln. Eur.

„Visos esminės įmonės paslaugų grupės – nuo interneto iki televizijos ar IT paslaugų verslui solidžiai augo. Tai sudaro palankias sąlygas didinti investicijas Lietuvoje plečiant 5G tinklą ir prisitaikant prie naujosios realybės“, – pranešime cituojamas „Telia Lietuvos“ vadovas Danas Strömbergas.

„Telia“ skelbia, kad per devynis šių metų mėnesius jos pardavimai išaugo 6,2% – iki 307,5 mln. Eur. Trijų ketvirčių EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų, per metus padidėjo 4,1% ir pasiekė 106 mln. Eur, o grynasis pelnas per metus pakilo 6,3% ir sudarė 41,5 mln. Eur.

40.000 naujų klientų

„Telia“ IT paslaugų pardavimai per devynis šių metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 26%. Augo ir kitos pagrindinės paslaugų grupės – išmaniosios TV pardavimai pakilo 12,6%, o plačiajuosčio interneto – 11,2%, nurodoma pranešime.

Per paskutinį ketvirtį į „Telia“ atėjo apie 40.000 naujų mobiliojo ryšio klientų, o mobiliųjų paslaugų pardavimai per devynis šių metų mėnesius pakilo beveik dešimtadaliu – 9,9%, teiga bendrovė.

„Telia“ mobiliuoju ryšiu, anot bendrovės, Lietuvoje dabar naudojasi 1,45 mln. klientų, šviesolaidinio interneto paslaugas turi 302.000, o išmaniosios televizijos – 254.000.

Bendros investicijos į tinklo modernizavimą per devynis šių metų mėnesius sudarė 52 mln. Eur ir buvo 40% didesnės, o mobiliojo ryšio tinklo atnaujinimui išleista 18,8 mln. Eur – 2,5 karto daugiau nei pernai.

Nuo vasaros pradžios „Telia“ Lietuvoje skelbia įdiegusi per 250 naujos kartos „Ericsson“ bazinių stočių. Jos palaiko jau visų kartų ryšio technologijas, įskaitant ir 5G. Komercines 5G paslaugas bendrovė planuoja teikti vos tik aukcione įsigijusi reikiamus dažnius.

VŽ rašė, kad telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ per ketvirtį pajams didino 9,2%.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose