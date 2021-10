Įdarbinimo specialistai apie popandeminę realybę: ar senos priemonės vis dar veikia?

Šių metų pradžioje tyrimų ir konsultavimo bendrovė „Gartner“ atliko daugiau nei 800 įdarbinimo specialistų apklausą. Jos metu buvo išskirtos 9 esminės tendencijos, kurios nušviečia reikšmingiausius pokyčius pasaulinėje darbo rinkoje. Tarp jų – gerokai išaugusi darbuotojų pasirinkimo galia bei smarkiai prasiplėtęs darbdavio vaidmuo užtikrinant ne tik finansinę, bet ir fizinę bei emocinę darbuotojų gerovę. Lietuvos įdarbinimo specialistai pastebi, kad šiandien darbuotojų stygius tampa kritinis, tai lėtina verslo plėtrą ir darbdaviai turėtų į tai atsižvelgti. Ypatingai – pasiūlydami darbuotojams didesnes papildomų naudų pasirinkimo galimybes. Estijos startuolio „Stebby“ sukurtas įrankis – būtent šį poreikį atitinkantis sprendimas, leidžiantis individualizuoti sveikatinimo paslaugų planą darbuotojams.

Kaip teigia Henrika Bivainienė, personalo atrankos agentūros „Amston“ direktorė, šiandien rinkoje yra susidariusi ypatinga situacija – visuose sektoriuose augant nedarbui, pačių darbuotojų vis tiek labai trūksta.

„Tai labai didelė problema darbdaviams, nes resursų trūkumas stabdo natūralią įmonių plėtrą, o vis didesnę turimų pajėgumų dalį reikia skirti darbuotojų pritraukimui. Pavyzdžiui, „medžioti galvas“ šiandien imasi netgi patys vadovai. Kartu, dėl tokio kompanijų poreikio, darbdaviams darosi vis sunkiau išlaikyti esamus darbuotojus. Todėl darbdaviai vis daugiau resursų skiria atrankoms – didina personalo valdymo skyriaus darbuotojų skaičių, ima samdytis atrankų agentūras, aktyviai „medžioja“ naujus darbuotojus. Bet šiandien to nepakanka, todėl darbdaviai atsigręžia ir į darbdavio įvaizdžio gerinimą, įdarbinimo rinkodarą, kompanijos reklamą ir kitus sprendimus“, – teigia H. Bivainienė.

Darbdaviai – nuolatinėje sprendimų paieškoje

Dabartinė ekonominė situacija, kaip išskiria ekspertė, labai palanki patiems darbuotojams – darbdaviai už užimtas pozicijas gali siūlyti net neproporcingai ir neįprastai didelius atlygius. Būtent todėl žmones neskuba priimti bet kokių pasiūlymų, nes žino, kad turi nemenką derybinį pranašumą. Lengviau sprendimus išeiti priima ir dirbantys.

„Puikiai žinodami, kad žmonių laisvoms pozicijos užimti nuolat stinga, šiandien darbuotojai tiki, jog darbą ras bet kokiu atveju. Todėl, jei nevertina esamo, lengvai išeina „į niekur“ – net ir neturėdami jokio kito pasiūlymo. Tokį lengvabūdišką požiūrį skatina ir išaugusios nedarbo išmokos, kurios mažina motyvaciją darbo ieškoti skubiai. Darbdaviams svarbu nepamiršti, kad darbuotojai nori turėti galimybę rinktis. Pavyzdžiui, pasiūlyti psichinės sveikatos priežiūros priemonių spektrą, o ne tik konkretaus psichologo konsultacijas. Arba sukurti galimybę rinktis fizinio aktyvumo priemones, vietoje konkretaus sporto klubo abonemento“, – pataria H. Bivainienė.

Anot sveikatinimo startuolio „Stebby“ vadovo Kęstučio Mackelio, būtent šiuo aspektu naujas jų sprendimas ir užsimoja pagerinti tiek darbdavių, tiek darbuotojų galimybes.

„Kalbant apie papildomas naudas darbuotojams, situacija darbo rinkoje nėra lanksti. Pavyzdžiui, darbuotojas negali laisvai rinktis to, ko pats nori – jogos, masažų, šokių, baseino ar sporto salės. Iš kitos pusės, darbdaviui tai sunku užtikrinti vadybiškai, todėl dažnai viskas baigdavosi viena konkrečia nauda visiems. Šiuo atveju „Stebby“ yra įrankis darbdaviams, kuriuo jie gali lengvai administruoti darbuotojų papildomas naudas. Vienoje vietoje yra daug paslaugų teikėjų, darbdavys pasirenka paslaugų kategorijas, kurias nori leisti savo darbuotojams, paskiria biudžetą, o darbuotojas pats renkasi, kur ir kokias paslaugas naudoti. Svarbu tai, kad mokama tik už panaudotas paslaugas, o tai suteikia lankstumo, nes pats darbdavys gali nuspręsti biudžetą – mėnesinis, ketvirtinis, kaupiamas ar kitoks“, – išskiria K. Mackelis.

Darbuotojų pasirinkimai – signalas ir apie įmonės problemas

Kaip teigia startuolio vadovas, darbuotojai labai vertina patogumą ir aiškumą, todėl svarbu ne tik siūlyti platų naudų paketą, bet ir jas suprantamai pateikti.

„Naudojantis mūsų įrankiu, darbuotojams pakanka atsisiųsti programėlę, pasirinkti joje norimą paslaugą ir tiesiog naudotis. Mūsų programėlėje yra per 300 skirtingų paslaugų – sporto salės, joga, masažai, sveikatinimosi, odontologijos paslaugos ir t. t. Todėl darbuotojai gali tiesiog rinktis tai, kas jiems atrodo reikalingiausia. Be to, atsiskaityti už paslaugas jie gali taip pat ta pačia programėle. Šiandien, naudojantis „Stebby“, Lietuvos darbdaviai gali skirti 200 eurų darbuotojui be jokių papildomų mokesčių per vienerius metus. Kita vertus, darbdaviai skiria ir didesnes sumas, nes tai vis tiek pigiau nei naudojantis senesniais būdais, pavyzdžiui, pasirašant tiesiogines sutartis su sporto klubais, odontologijos klinikomis ir t. t. Todėl dabar tikrai puikus metas organizacijoms išbandyti naujus įrankius ir palyginti rezultatus“, – išskiria K. Mackelis.

Apie tai, kad šiandien vis aktualesnė galimybė darbuotojams patiems rinktis savo papildomas naudas, kalba ir verslo psichologė bei karjeros konsultantė Sandra Četrauskienė. Pasak jos, įmonių motyvacinė sistema turėtų būti statoma pradedant nuo darbuotojų. Tai, ilgainiui, gali padėti išsiaiškinti, kas įmonėje kelia didžiausius iššūkius.

„Šiandien visa motyvacinė sistema ir turėtų būti statoma išsiaiškinant darbuotojų poreikius, nes Lietuvoje labai dažnai ji tiesiog nuleidžiama iš viršaus. Todėl tokiais atvejais organizacija kaip ir suteikia papildomas naudas, bet darbuotojai, neretai, dėl labai įvairių priežasčių jomis tiesiog nepasinaudoja. Tuo metu leidžiant papildomas naudas darbuotojui pasirinkti pačiam, gaunama ir papildoma nauda. Pavyzdžiui, iš naudų poreikio mes ir pamatome, ko darbuotojams reikia labiausiai. Jeigu didelė dalis darbuotojų renkasi jogą arba relaksacines sveikatinimosi paslaugas, tai reiškia, kad yra poreikis nusiraminti, jaučiama įtampa ir pan. Jei daug dirbančiųjų nori eiti į sporto klubą – galbūt tai signalas, kad įmonėje per daug sėdimo darbo. Tokias įžvalgas organizacijos vėliau neabejotinai įtraukia į savo strategines sesijas, panaudoja kuriant planus bei geriau supranta, kas darbuotojams tuo metu svarbiausia“, – teigia S. Četrauskienė.

Kaip pastebi verslo psichologė, šiandien, gyvenant pandeminiu laikotarpiu, labai svarbu vėl atrasti save, nustatyti tinkamą darbo bei gyvenimo balansą, skirti daugiau laiko sau. Vieni darbuotojai su tuo susitvarko lengviau, o kiti – puola į neviltį, krenta jų gyvenimo ir darbo kokybė. Todėl tie darbdaviai, kurie šiuo metu bus lankstesni ir padės darbuotojams, vėliau galės džiaugtis aukštais jų įsitraukimo ar pasitenkinimo įmone rodikliais.

„Stebby“ vadovas Kęstutis Mackelis.

