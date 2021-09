Prancūzijos vartotojų asociacija pareiškė ieškinį „Vinted“ dėl žmonių klaidinimo

„Vinted“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Prancūzijos vartotojų asociacija „UFC-Que Choisir“ dėl vartotojų klaidinimo pareiškė kolektyvinį ieškinį pirmajam ir kol kas vieninteliam Lietuvos „vienaragiui“, didžiausiai Europoje internetinei naudotų drabužių bei aksesuarų prekybos platformai „Vinted“.

Paryžiaus teismui gegužės 18 d. pateiktu ieškiniu asociacija siekia mokesčių, kuriuos platforma jos nariams netinkamai taiko nuo 2016 m., kompensacijos, savo tinklapyje skelbia asociacija.

Apie „UFC-Que Choisir“ pateiktą ieškinį „Vinted“ pranešė Registrų centrui trečiadienį pateiktoje 2020 m. veiklos ataskaitoje.

„2021 metų birželio 7 dieną „UFC-Que Choisir“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo kompensuoti nuostolius, kurie tariamai patirti dėl vartotojus klaidinančios praktikos, kurią įmonė įgyvendino savo interneto svetainėje ir programėlėje“, – rašoma metiniame pranešime.

Nei „UFC-Que Choisir“, nei „Vinted“ nenurodo ieškinio sumos.

„Vinted“ BNS išsamiau ieškinio detalių nekomentavo.

„Galime patvirtinti, kad gavome „UFC Que-Choisir“ ieškinį, į kurį žiūrime labai rimtai. Kadangi vyksta teisminis procesas, šiuo metu negalime pateikti išsamesnių komentarų“, – BNS teigė bendrovė.

Asociacijos teigimu, ieškinyje ji mini komisinį mokestį, kurį „Vinted“ taiko pirkėjams už kiekvieną platformoje sudaromą sandorį.

„UFC-Que Choisir“ mano, kad šis mokestis yra sumaniai paslėptas, nes pavadintas ne „komisiniu mokesčiu“, o „pirkėjo apsauga“, o tai, pasak asociacijos, klaidina vartotojus.

Asociacijos teigimu, klaidina ir tai, kad „Vinted“ nurodo, kad šis komisinis mokestis yra neprivalomas, tačiau nėra jokio langelio pažymėti, kad pasirenkama tokia galimybė. Nėra ir jokios funkcijos, kuri vartotojams leistų atsisakyti mokesčio ar jį atšaukti, taigi, toks mokestis realiai yra privalomas.

Galiausiai „UFC-Que Choisir“ ieškinyje priekaištauja „Vinted“ dėl nepakankamo komisinio mokesčio dydžio skaidrumo, nes jo suma pasirodo tik atliekant mokėjimą ir, atsižvelgiant į tai, kiek informacijos pateikiama mokėjimo puslapyje, juos sunku pastebėti. Be to, vos atlikus galutinį mokėjimą, informacija apie komisinio mokesčio sumą programėlėje išnyksta.

„UFC-Que Choisir“ pranešime spaudai nurodo, kad, gavusi daugybę vartotojų skundų, anksčiau nusiuntė „Vinted“ oficialų pranešimą, tačiau į jį nebuvo atsižvelgta, todėl nuspręsta pareikšti kolektyvinį ieškinį.

Pasak Prancūzijos vartotojų asociacijos, dėl tokios „Vinted“ praktikos nukenčia milijonai žmonių. Vien Prancūzijoje platformoje apsilanko 5 mln. unikalių naudotojų per dieną ir per 16 mln. – per mėnesį. Tarp lankomiausių e. prekybos svetainių ir programėlių „Vinted“ šalyje užima ketvirtą vietą.

Asociacija taip pat pabrėžia, kad Europoje „Vinted“ turi 37 mln. narių ir veikia 13 šalių, taigi sumos, kurios gaunamos netinkamai taikant šį komisinį mokestį, turi būti didžiulės.

„Vinted” teigia esanti C2C (vartotojas-vartotojui) platforma, o jos tikslas – vystyti paprastą naudoti ir skaidrų produktą, kuris leistų žmonėms pirkti ir parduoti naudotas mados prekes.

„Nuolat tobuliname savo platformą ir esame įsitikinę, kad mūsų paslaugos yra aiškios ir naudingos mūsų bendruomenei“, – rašoma įmonės komentare BNS.

„Vinted“ 2020 m. patyrė 20,88 mln. Eur grynųjų nuostolių (16,3% daugiau nei 2019 m.), o juos lėmė investicijos į aktyvią plėtrą. Įmonės pajamos didėjo 78,6% iki 149,89 mln. Eur. Šiemet įmonė ketina didinti pajamas ir komandą.

Anksčiau šiemet įmonė pritraukė dar 250 mln. Eur ir per šį investicijų raundą „Vinted“ buvo įvertinta 3,5 mlrd. Eur.

„Vinted“ 2019 m.tapo pirmuoju Lietuvos „vienaragiu“ – itin sėkmingu startuoliu, kurio vertė viršija 1 mlrd. Eur.

