Technologijų vienaragių pasaulyje gausėja rekordiniu tempu

Joshua Boucher (AP/„Scanpix“) nuotr.

Per pirmąjį šių metų pusmetį technologijų startuolių pritrauktos investicijos beveik pasiekė praėjusių metų lygį, o naujų vienaragių skaičius antrąjį metų ketvirtį buvo rekordinis. Šis investicijų bumas kelia klausimų, ar technologijų bendrovės nėra pervertintos ir kelia rizikų investuotojams.

Kai Aileenas Lee, investicinės bendrovės „Cowboy Ventures“ įkūrėjas, 2013 m. pirmą kartą finansuose panaudojo žodį „vienaragis“, jis buvo skirtas apibūdinti itin retas, beveik mistines rūšis – bent 1 mlrd. USD įvertį pasiekusius startuolius.

Prieš aštuonerius metus jų pasaulyje buvo apie dešimt, o dabar 750 vienaragių įvertis siekia 2,4 trln. USD ir jų nuolat daugėja, rašo „The Economist“.

Vien per pirmąjį pusmetį technologijų startuoliai pritraukė 300 mlrd. USD investicijų – beveik tiek pat, kiek per visus praėjusius metus. Šis kapitalas per antrąjį ketvirtį pagimdė 136 technologijų vienaragius – rekordinį jų skaičių per ketvirtį.

Dabartiniai technologijų vienaragiai nėra tik „Uber“ tipo platformos, kurios padeda sujungti paslaugas su vartotojais. Šiandieninės įmonės siūlo ir kuria sudėtingus produktus, kurie dažnai skirti nišinėms rinkoms.

Apie ketvirtadalis atrojo ketvirčio startuolių finansavimo atiteko finansų technologijų įmonėms, reikšminga dalis – dirbtinio intelekto, skaitmeninės sveikatos ar kibernetinės saugos srityse veikiančioms bendrovėms.

Sparčiai auga ir blokų grandinės technologijų startuolių finansavimas – jie, „CB Insights“ duomenimis, antrąjį ketvirtį pritraukė 4,38 mlrd. USD – 9 kartus daugiau nei tuo pat metu pernai, nepaisant to, kad antrąjį ketvirtį kriptovaliutų kainos krito.

Investuotojai jau nebeapsiriboja vien tik keliomis didžiosiomis rinkomis ir kapitalą dažniau paskirsto globaliai. Nors pagal pritrauktą kapitalą dominuoja JAV ir Kinijos startuoliai, investicijų dalis į kitų šalių rinkas didėja: 2016 m. jos sudarė 25%, antrąjį šių metų ketvirtį – 40%.

Rizika investuotojams

Investicijų į technologijų startuolius augimą skatina didesnis rizikos kapitalo finansavimas ir didėjanti konkurencija tarp investuotojų, tačiau rekordinis kapitalo pritraukimas kelia ir rizikų. Apie jas primena ir prieš kelerius metus vykę nestabilius verslo modelius turinčių įmonių, kaip automobilių dalinimosi platformos „Uber“ ar jos konkurentės „Lyft“, nesėkmingi pirminiai vieši akcijų siūlymai (angl. IPO).

O didžiausia nesėkmė ištiko bendradarbystės erdvių startuolį „WeWork“, kuris IPO įvertintas 5 kartus mažesne suma nei tikėtasi– 9 mlrd. USD.

Be to, didelė dalis naujų technologijų vienaragių dirba nuostolingai. „The Economist“ skaičiavimu, visos pernai viešai listinguotos bendrovės per praėjusius metus kartu sudėjus patyrė 25 mlrd. USD nuostolių.

Viena didžiausių rizikų technologijų bendrovėms ateina iš valstybių. Politikai vis daugiau dėmesio skiria tam, kad technologijų bendrovės netaptų per didelės, ir ypač atsargiai žiūri į įmones, žengiančias į reguliuojamas rinkas, kaip finansų technologijos ar sveikatos apsauga.

Kinijos valdžia, kovodama su didžiosiomis šalies technologijų bendrovėmis, pakenkė ir pavežėjimo paslaugų bendrovei „Didi“ – liepė pašalinti programėlę iš šalis programėlių parduotuvės. Toks žingsnis sumažino investuotojų apetitą Kinijos technologijų bendrovėms.

JAV blokų grandinės technologijų įmonėms veiklą apsunkina Vertybinių popierių ir biržos komisija, kuri pradeda atidžiai tikrinti kriptovaliutų naudojimą.

Įvertinti, ar šįmet investicijas pritraukusių įmonių vertinimai pagrįsti, sunku, nes jos, kaip ir pirmtakės, savo finansinių rezultatų viešai neskelbia. Nors net ir tokių startuolių kaip „Wework“ ar Kinijos „Didi“ nesėkmės didesnių rizikų finansų sistemai nekelia – rizikos kapitalas dažniau investuoja privatų kapitalą, o ne skolintus pinigus, – investuotojai turėtų būti atidūs.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose