Rinkos dalyviai tikisi spartaus Lietuvos žaidimų industrijos augimo

„Estoty“ biuras Vilniuje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Didžioji dalis Lietuvos žaidimų industrijos įmonių per pandemiją augino pardavimo pajamas. Pernai atsirado ir trečia šio sektoriaus bendrovė, kuriai pavyko perkopti 10 mln. Eur pardavimo pajamų slenkstį.

„Estoty Vilnius“ iš didesnių vietos žaidimų industrijos bendrovių apyvartą didino sparčiausiai – beveik trečdaliu iki 10,7 mln. Eur.

Pardavimo pajamas 2020 m. augino ir didžiausia šalies žaidimų industrijos įmonė – Rusijos kapitalo „Game Insight“. Jos pardavimo pajamos per metus didėjo 15% iki 74,5 mln. Eur. Be to, bendrovė per veiklos istoriją Lietuvoje nuo 2014 m. pirmą kartą nepatyrė nuostolių – uždirbo 4,9 mln. Eur ikimokestinio pelno.

Sėkmingiausios lietuvių žaidimų kūrimo studijos „Nordcurrent Group“ pardavimo pajamos per metus mažėjo 6% iki 52,4 mln. Eur.

[infogram id="1d5fbab5-7b61-4647-a1c3-7ce52b54dae2" prefix="nwJ" format="interactive" title="Lietuvos žaidimų industrijos įmonės, kurių apyvarta pernai perkopė 5 mln. Eur (2016 — 2020 m.)"]

Mantas Katinas, buvęs „Investuok Lietuvoje“ vadovas ir dabartinis Baltarusijos žaidimų milžinės „Wargaming“ vadovas Lietuvoje, pastebi, kad ypač plečiasi vietinės žaidimų įmonės rinka ir joje dirbančių specialistų kompetencijos. Vis dėlto, pasak jo, vietinėms įmonėms vietos augti dar yra.

„Neapsimeskime, kad vietos įmonių augimas yra didelis pasiekimas, lyginat su labai išsivysčiusiomis rinkomis. Jei pažiūrėtume, pavyzdžiui, į Lenkiją ar Suomiją, jų rinkos, net ir atsižvelgiantį populiacijos skirtumą, vis vien gerokai didesnės“, – pasakoja M. Katinas.

Pasak jo, dar nedidelei Lietuvos žaidimų industrijai įtakos turi „juodosios gulbės“ faktorius – atėjus naujoms įmonėms žaidimų rinka gali vystytis ir tris kartus greičiau. M. Katino nuomone, Lietuvoje besikurianti „Wargaming“ gali ir suteikti tokį postūmį.

nuotrauka::1

Gediminas Tarasevičius, Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos vadovas, taip pat mano, kad industrija artimiausioje ateityje stiebsis aukštyn.

„Augimo tikimės, nes Lietuvos industrija turėtų būti bent jau dvigubai didesnė nei kad yra dabar. Žiūrint pagal analogiško dydžio valstybes Vakaruose, kurios turi brandžias žaidimų industrijas, Lietuvoje žaidimų industrijoje iki 2030 m. turėtų dirbti virš 2.000 žmonių, o įmonių apyvartos artėti iki 0,5 mlrd. Eur“, – teigia jis.

Plačiau apie tai, kokią įtaką pandemija turėjo Lietuvos žaidimų kūrėjams ir kokių vėjų šalyje įneš „Wargaming“, VŽ pasakojo žaidimų industrijos dalyviai.

Mantas Katinas, Baltarusijos žaidimų bendrovės „Wargaming“ vadovas Lietuvoje. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

