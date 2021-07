Dar vienas ieškinys „Google“: šįkart – dėl piktnaudžiavimo jos programėlių parduotuvėje

Dado Ruvic („File Photo“/ „Reuters“/ „Scanpix“) nuotr.

Trečiadienį 36 JAV valstijos padavė į teismą technologijų milžinę „Google“, teigdamos, kad bendrovė naudojasi dominuojančia padėtimi parduodama programėles savo programėlių parduotuvėje „Google Play“. Tai jau ketvirtas „Google“ pateiktas ieškinys JAV per nepilnus metus.

Valstijoms atstovaujantys advokatai trečiadienį federaliniame San Francisko teisme pateiktame skunde teigė, kad „Google“ naudojo antikonkurencines taktikas siekdama sužlugdyti konkurenciją ir užtikrinti, kad programėlių kūrėjai neturėtų kito kelio, kaip tik naudotis „Google Play“.

Ieškinyje teigiama, jog bendrovė už pirkimą programėlėse ima „ekstravagantiškus“ iki 30% siekiančius komisinius, praneša „Bloomberg“.

„Google“ taip pat kaltinama sumokėjusi didžiausiai „Android“ telefonų gamintojai „Samsung“, jog ši nekurtų savo programėlių parduotuvės. Be to, anot ieškinio, kai žaidimo „Fortnite“ kūrėja „Epic Games“ pradėjo platinti savo programėlę už „Google Play“ ribų, bendrovė sumokėjo kitiems programėlių kūrėjams, jog jie nesielgtų taip pat.

„Google“ kaltinimus, kad programėlių kūrėjai verčiami naudoti tik jos programėlių parduotuvę, vadina neteisingais. Whilsonas White‘as, vyresnysis bendrovės politikos direktorius, trečiadienį tinklaraščio įraše teigė: „Keista, kad valstybės generaliniai advokatai pateikė ieškinį prieš sistemą, kuri yra atviresnė ir suteikia daugiau pasirinkimo nei kitų“.

Tokiu būdu W. White‘as netiesiogiai užsipuolė konkurentę „Apple“ – „Google“, skirtingai nei konkurentė, greta „Google Play“ leidžia naudoti ir kitas programėlių parduotuves.

Įrodyti dominavimą bus sunku

Valstijų, norinčių įrodyti, kad „Google“ naudojasi dominuojančia padėtimi, laukia ilgas kelias, skelbia „Financial Times“. „Android“ įrenginiai sudaro 42% JAV išmanių telefonų rinkos, o „Apple“ – 58%.

Sunkumai įrodyti dominavimą rinkoje yra viena didžiausių kliūčių „Fortninte“ kūrėjos „Epic Games“ byloje prieš „Apple“.

Be to, Federalinės prekybos komisijos ieškinys „Facebook“ praėjusią savaitę buvo atmestas iš dalies dėl to, kad reguliuojančios institucijos tinkamai nesugebėjo apibrėžti rinkos, kurioje, kaip įtariama, dominuoja „Facebook“.

Siekdami įrodyti „Google“ dominavimą naujausiame ieškinyje valstijų atstovai teigia, jog „Android“ platforma yra laisvai licencijuojamų operacinių sistemų rinkos dalis, į kurią „Apple“ nepatenka. „Google“, anot ieškovų, sudaro 99% šios rinkos.

VŽ rašė, kad JAV Atstovų Rūmai siekia skaldyti didžiąsias technologijų bendroves. Tyrimus dėl didžiųjų technologijų bendrovių piktnaudžiavimo užimama padėtimi pradėjo ir Jungtinė Karalystė bei kitos Europos valstybės.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose