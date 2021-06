Rekordinės investicijos į startuolius Lietuvoje: kas taps kitu Lietuvos vienaragiu?

Lietuvos startuoliai per nepilną šių metų pusmetį jau pritraukė 300 mln. Eur investicijų – šešis kartus daugiau nei per visus praėjusius metus. Per pastarąjį mėnesį 250 mln. Eur pritraukė „Vinted“, 24,5 mln. Eur – „Interactio“. Jonė Vaitulevičiūtė, rizikos kapitalo fondų valdymo įmonės „Startup Wise Guys“ partnerė, VŽ podkaste teigia, kad rekordinės investicijos byloja apie šalies startuolių ekosistemos brandą. Pašnekovė taip pat pasakoja apie perspektyviausius verslus, kurie gali sulaukti investuotojų dėmesio, ir paaiškina, kodėl ekosistemos matavimas vienaragiais ne visuomet nusako tikrąją jos vertę.