Trys didžiausios grėsmės bendrovių IT ūkiams: Squalio patarimai

Šiandien Lietuvoje turbūt nėra likusios nei vienos organizacijos, kurios veikla nebūtų priklausoma nuo sklandžiai veikiančio vidinio IT ūkio bei programinės įrangos. Tačiau, kaip perspėja specialistai, organizacijų IT ekosistemos šiandien yra ne tik pažangos, bet ir rimtų grėsmių šaltiniai. Neprižiūrimas ir neaudituojamas IT ūkis dažnai pavirsta bendrovių resursus godžiai ryjančia ir veiklą paralyžiuojančia juodąja skyle.