„Verslo“ planas – nebaudžiamai semti iš valstybės kišenės

Nuodugnus e. sveikatos sistemos kūrimo patikrinimas, kurio ėmėsi Rokas Masiulis, susisiekimo ministras, dar kartą pagarsino viešą paslaptį – auditas pakartojo Seimo praėjusių metų pabaigoje atlikto tyrimo išvadas: e. sveikatos sistemos įdiegimo projektas buvo įvykdytas netinkamai ir aplaidžiai, valstybei galėjo būti padaryta milijoninė žala. Aštriausios kritikos strėlės krypsta į Registrų centrą.

Ponas Masiulis, regis, gavo kone labiausiai apleistą ir įvairių interesų grupių apraizgytą ūkį. Iškuopti neūkiškumo ir korupcijos liūnu virtusias sritis, įveikti suinteresuotų pusių pasipriešinimą prireiks ne vienų metų. „Lietuvos geležinkeliai“, „Oro navigacija“, automobilių kelių sektorius – tik dalis galvos skausmą keliančių objektų, kuriuos susisiekimo ministras imasi valdyti kaip ūkiškas šeimininkas ir tikras profesionalas.

Dabar atėjo eilė ir Registrų centrui (RC) – įmonė, iki šiol besivarčiusi it inkstas taukuose, regis, nerūpėjo nė vienam ją valdžiusios Teisingumo ministerijos vadovui. Tiksliau, gal kas nors ir rūpėjo, tik ne jos skaidrumas. Ne kažką pavyko nuveikti ir neilgai šios ministerijos poste buvusiai Mildai Vainiutei – tiesa, bent pavyko patraukti į šalį ilgametį ir gana kontroversiškų atsiliepimų per 20 valdymo metų nusipelniusį RC direktorių Kęstutį Sabaliauską. Nors jo vadovavimui pažerta daugybė, švelniai tariant, pastabų, didžiulė išeitinė išmoka jam vis dėlto buvo sumokėta. Kaip ir „Oro navigacijos“ (ON) vadovui Algimantui Raščiui. Nors, kaip sakė pats p. Masiulis, „įmonėje nustatyti šiurkštūs pirkimų procedūrų pažeidimai, keliantys pagrįstų abejonių dėl generalinio direktoriaus darbo skaidrumo ir efektyvumo“, „įmonės veikla ne kartą kėlė abejonių dėl galimos korupcijos“. Tad štai, abejotino skaidrumo veiklą vykdę valstybinių įmonių personažai buvo pamaloninti išeitinėmis išmokomis – mokesčių mokėtojų sąskaita.

Susisiekimo ministerijos žinion RC perėjo pernai lapkritį. Ilgą laiką minėta dėl nevykusios e. sveikatos sistemos, įmonė sulaukė ir Seimo dėmesio. Praėjusių metų pabaigoje Antikorupcijos komisija atliko parlamentinį tyrimą ir konstatavo: elektroninės sveikatos sistemos diegimo projektas buvo įvykdytas netinkamai ir aplaidžiai, tam skirtos valstybės lėšos panaudotos neefektyviai, galėjo būti padaryta milijoninė žala valstybei. Už tai atsakingi ir kai kurie buvę Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vadovai. Už šias išvadas patvirtinantį nutarimą vieningai balsavo visi posėdyje tuo metu dalyvavę 67 Seimo nariai.

Išvadose konstatuojama, kad visi trys 2000-aisiais sumanytos e. sveikatos sistemos projekto etapai buvo įgyvendinti netinkamai – sistema iki šiol neveikia, kaip planuota, neteikia kokybiškų paslaugų. Tyrimo išvadose teigiama, kad, nepaisant to, jog sistema neveikia visu pajėgumu, jai išleista apie 40 mln. Eur, todėl valstybė patyrė nemenką žalą. Susisiekimo ministerija, gavusi valdyti RC, sumanė pasigilinti, kaip reikalus tvarko e. sveikatos sistemos valdytoja. Ir, vaizdžiai kalbant, neteko žado: pasak p. Masiulio, audito rezultatai parodė, kad padėtis panaši į pelkę automobilių kelių sektoriuje. Anot jo, RC rengti elektroninės sveikatos sistemos kūrimo konkursai atskleidžia sistemines ydas, kai dėl glaudžių viešojo ir privataus sektoriaus ryšių pirkimai vyksta be realios konkurencijos. RC įdarbino e. sveikatą kūrusius privačios bendrovės specialistus, kurie už biudžeto pinigus vėliau tą sistemą toliau taisė ir diegė. Nors jie turėjo baigti sistemos kūrimą už savo lėšas. „Galiu pasakyti, kad pradeda matytis mūsų IT sektoriaus bėdos, kurios man labai panašios į kelių sistemos bėdas, kai yra abejotini perkančiosios organizacijos darbuotojų ryšiai su tiekėjais, neskaidrūs konkursai, konkursuose dalyvauja mažas tiekėjų skaičius, o kai kuriais atvejais – tik vienas tiekėjas. Atsakomybės už valstybės lėšas irgi nesimato“, – tiesiogiai per „Facebook“ transliuotoje konferencijoje ketvirtadienį kalbėjo p. Masiulis. „Turime pavyzdį, kad vienas įmonės pavaduotojų, kuris buvo atsakingas už šį projektą (Arvydas Bagdonavičius – BNS), priima darbus iš rangovo, su kuriuo neseniai yra deklaravęs ryšius“, – minėjo p. Masiulis

Besimurkdžiusių šioje klampioje pelkėje veikėjų apstu, tačiau charakteringa, kad visi jie – buvę. Antikorupcijos komisijos tyrimo išvadose leidžiama suprasti, kad pareigūnai, tarnautojai, valstybės įmonių ir įstaigų vadovai bei darbuotojai, kuriuos galima būtų laikyti atsakingais už valstybės (mokesčių mokėtojų) pinigų švaistymą, tose įstaigose arba apskritai viešajame sektoriuje jau nebedirba. Tad ir papeikimų už aplaidumą darbe jiems nepaskirsi. O rimtesnių kaltinimų ir nuobaudų vargu ar galima tikėtis. Tiesa, gavusi Seimo Antikorupcijos komisijos išvadas, šiemet sausį ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo e. sveikatos projekto metu pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).

E. sveikatos byla dar nėra užversta. Ponas Masiulis teigia, kad naujam RC vadovui bus pavesta inicijuoti dar vieną, išsamesnį, vidaus tyrimą šioje įmonėje. Jis, tikimasi, leis nustatyti, kokia konkrečiai žala padaryta valstybei ir kokie asmenys yra už tai atsakingi. Galbūt net sulauksime nuobaudų prasižengusiems. VŽ nuomone, telieka palinkėti specialiosioms tarnyboms ryžto, atsakingumo, atkaklumo ir operatyvumo – tikimės, kad atitinkamai bus įvertinti ir SAM, ir RC, ir kitų minėtų valstybės įmonių „nusipelnę“ vadovai ir specialistai. Galbūt tai pagaliau būtų pamoka visiems „gudruoliams“, pasišovusiems nebaudžiamiems gvieštis pinigų iš valstybės kišenės. Ir „buvusiųjų“ tokiose istorijose neturi būti.