„Telia Lietuvos“ ketvirčio EBITDA kilo 20%, metų – 7%

Praėjusių metų paskutinį ketvirtį telekomunikacijų AB „Telia Lietuva“ baigė rekordinėmis pajamomis, o per visus 2017-uosius grynąjį pelną įmonė didino beveik trečdaliu. Tuo metu visos Švedijos kapitalo kompanijos „Telia“ augimas – kur kas kuklesnis arba jo nebuvo.

2017 m. paskutinio ketvirčio bendrovės pajamos, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m., padidėjo 8,2% ir siekė 100 mln. Eur, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA), neįskaičius vienkartinių sąnaudų, siekė 34,1 mln. Eur ir per metus padidėjo 20%, pranešė bendrovė.

Pasak „Telia Lietuvos“, 100 mln. Eur pasiekusios ketvirčio pajamos – rekordinės, o EBITDA – didžiausia per pastaruosius dvejus metus. Pardavimų ir pelningumo rodiklius labiausiai didino paslaugų sinergija ir įmonės veiklos tobulinimas, augantis mobiliųjų duomenų vartojimas, aukštos kokybės TV turinio paklausa ir išmaniųjų įrenginių bumas, teigia bendrovė.

Spalį pristatyto „Telia One“ pasiūlymo sėkmė lėmė, kad per paskutinius tris metų mėnesius išmaniosios televizijos (IPTV) vartotojų skaičius padidėjo 6.500, iki 211.000, šviesolaidinio interneto vartotojų skaičius augo 5.100, iki 264.000, o naujų reguliaraus mokėjimo mobiliojo ryšio vartotojų skaičius per paskutinį ketvirtį padidėjo 17.000, iki beveik 1,075 mln.

Sėkmingi ir visi metai

Per visus 2017 m. bendros pajamos sudarė 370,1 mln. Eur ir per metus buvo paaugusios 7%. Metinė įmonės EBITDA, neįskaičius vienkartinių sąnaudų, augo tuo pačiu ritmu – 7% ir buvo 125,3 mln. Eur. Grynasis „Telia Lietuvos“ pelnas per metus ūgtelėjo 31,8%, iki 54,7 mln. Eur. Laisvieji pinigų srautai išaugo 22,8%, 54,4 mln. Eur.

„Pernai sukūrėme naują Lietuvos telekomunikacijų rinkos lyderį ir realų visa ko tinklą – šalį dengiantį greičiausią mobilųjį ryšį, šviesolaidinio interneto tinklą ir moderniausią išmaniąją televiziją. Mūsų strategija tik įsibėgėja, nes žmonės pradėjo vertinti tai, kad iš vienų rankų galime duoti daugiau paslaugų ir naudos, nei bet kas kitas Lietuvoje, – sako Kęstutis Šliužas, „Telios“ vadovas. – Todėl sėkmingas įmonių ir paslaugų sujungimas yra tiesioginis rekordinio pelno ir pajamų rezultatas.“

Jis pažymi, kad ir toliau bus stengiamasi pasiūlyti kuo daugiau sprendimų iš vienų rankų.

„Tai yra būtent ta kryptis, kuria judėsime ir ateityje – pradėjome diegti naujausias technologijas ir dirbtinio intelekto sprendimus, kad žmonės galėtų gauti visus atsakymus internetu čia ir dabar, visą parą ir ištisus metus“, – sako p. Šliužas.

Per visus 2017-uosius bendras mobiliojo ryšio klientų skaičius išaugo 34.000, 1,35 mln. Paskutiniais RRT trečiojo ketvirčio duomenimis, „Telia“ buvo daugiausiai iš mobiliojo ryšio konkurentų klientų perėmęs operatorius. Metų pabaigoje daugiau kaip 90% visų „Telia“ mobiliųjų duomenų buvo perduoti per 4G tinklą. „Telia“ 4G tinklo vartotojai per mėnesį vidutiniškai sunaudojo 13 GB duomenų, per metus vidutinis vieno „Telia“ mobiliųjų paslaugų kliento suvartojamas duomenų kiekis išaugo 2,5 karto.

Per metus fiksuotojo telefonų linijų kiekis sumažėjo dešimtadaliu, 416.000, o dėl natūralios vartotojų migracijos į modernesnę IPTV platformą skaitmeninės antžeminės televizijos (DVB-T) klientų sumažėjo penktadaliu, iki 31.000.

„Telia“ ilgalaikės investicijos į šviesolaidinio ir 4G tinklo plėtrą, verslo palaikymo IT sistemas ir procesus per 12 praėjusių metų mėnesių išaugo dešimtadaliu, iki 63,8 mln. Eur. Nuo spalio „Android“ operacinę sistemą savo išmaniuosiuose telefonuose turintys klientai pirmieji šalyje pradėjo naudotis VoLTE technologija, 2018 m. pavasarį VoLTE pradės naudotis ir „iOS“ vartotojai.

Pomnas Šliužas pabrėžia, kad visoje „Telia“ veikloje yra svarbus ne tik pats augimas, bet ir būdas, kaip įmonė auga. Lapkritį per Nacionalinius atsakingojo verslo apdovanojimus „Telia Lietuva“ buvo pripažinta „Metų aplinkosaugos įmone“ tarp tarptautinių bendrovių, o pagal „Transperancy International“ tyrimą užėmė antrą vietą už atvirumą, sąžiningumą ir skaidrumą tarp didžiausių Lietuvos įmonių. Birželį bendrovė laimėjo geidžiamiausio darbdavio titulą per „Verslo žinių“ surengtus rinkimus.

Visa „Telia“ augo kukliau

Visa Švedijos „Telia“ praėjusių metų paskutinį ketvirtį pasirodė kukliau. Skaičiuojant vietinėmis valiutomis bei atmetus įsigijimus ir perleidimus, pajamos krito 0,3%, palyginti su analogišku periodu 2016 m. Skaičiuojant Švedijos kronomis (SEK), pardavimo pajamos augo 0,3%, iki 21,187 mln. SEK (apie 2,16 mlrd. Eur), pranešta per biržą.

Skaičiuojant vietinėmis valiutomis, ketvirčio EBITDA per metus buvo padidėjusi 3,8%. O Švedijos kronomis – 3,3%, iki 6,590 mlrd. SEK (apie 671,64 mln. Eur). EBITDA marža kilo 0,9 proc. punkto, iki 31,1%.

2017-uosius grupė, skaičiuojant vietinėmis valiutomis, pajamas didino 0,4%, palyginti su 2016 m. Tačiau Švedijos kronomis – krito 5,1%, iki 79,867 mlrd. SEK (apie 8,14 mlrd. Eur).

Atitinkamai skaičiuojant EBITDA buvo fiksuoti 0,2% ir 1,5% kryčiai: iki 25,438 mlrd. SEK (apie 2,59 mlrd. Eur). Tačiau grynasis pelnas kilo 56,2%, iki 10,146 mlrd. SEK (apie 1 mlrd. Eur).

