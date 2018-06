Viceministras: įstaigų vadovų dėl kibernetinės saugos bausti neskubėsime

Antradienį Seimas nubalsavo už naują Kibernetinio saugumo įstatymo redakciją. Kartu buvo patvirtintos ir baudos reikalavimų nesilaikančių įstaigų vadovams.

Edvinas Kerza, krašto apsaugos viceministras, pasakoja, kad baudas nuspręsta skirti vadovams, o ne įstaigoms todėl, kad kibernetinės saugos užtikrinimas yra vadovo atsakomybė. Atsakomybė bus taikoma visiems viešojo sektoriaus vadovams.

Įstatyme numatoma, kad už reikalavimų nepaisymą įstaigų vadovams gali būti skiriamas įspėjimas arba nuo 30 Eur iki 300 Eur piniginė bauda. Jeigu įstatymas pažeidžiamas pakartotinai, bauda gali siekti nuo 300 Eur iki 1.440 Eur.

Ponas Kerza į VŽ klausimą, kokiais atvejais bus baudžiami vadovai, pasakoja, kad pirmiausia su jais bus dirbama, o baudos dalinamos tik aplaidžiai nepaisant įstatymo. Viceministro teigimu, jau dabar vyksta mokymai ir institucijų vadovams pateikiami svarbiausi žingsniai, kuriuos jie turėtų įgyvendinti, kad būtų užtikrintas reikiamas saugumo lygis. Toliau Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) matuoja įstaigų brandą, teikia konsultacijas ir kitokią pagalbą.

„Yra tokių vadovų, kurie randa 10 ir daugiau priežasčių, kodėl jie negali to (kibernetinio saugumo užtikrinimo - VŽ) padaryti: nemoka, nėra pinigų, nėra žmonių ir taip toliau. Tačiau organizaciniams reikalavimams įgyvendinti nereikia daug pinigų, reikia perskaityti įstatymą, pasižiūrėti, kaip ir ką saugoti, apmokyti žmones. Tai galima daryti webinarų būdu, pasamdyti lektorių, nusiųsti darbuotoją į seminarą, yra daug būdų apmokyti. Jeigu vadovas nesugeba to padaryti, tada mes ieškome kitų būdų, kaip padidinti brandą. Iš tos institucijos lėšų privalomai bus vykdomas nepriklausomas auditas, bus atliktas jos sistemų saugos vertinimas ir NKSC pasižiūrės, kokia ta būklė. Jeigu matysime, kad ji visiškai bloga, vadovui sudarysime veiksmų planą, per kiek laiko ką jis turi padaryti, jeigu jis vis tiek to nepadarys, tada ateis baudos,“ – dėsto p. Kerza.

Kibernetinio saugumo įstatymas po Seimo pritarimo perduodamas prezidentei. Jeigu įstatymui bus pritarta, jis įsigalios nedelsiant.