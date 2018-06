Ūkio ministerija už 38 mln. Eur kurs IT paslaugų valdymo biurą ir infrastruktūrą

Ūkio ministerija už maždaug 38 mln. Eur ketina sukurti bendrą valstybės įstaigų informacinių technologijų (IT) paslaugų valdymo biurą ir infrastruktūrą.

Ūkio viceministras Elijus Čivilis BNS sakė, kad šiuo projektu siekiama sutvarkyti šalies IT paslaugas ir jų teikimą.

„Tai iš esmės reiškia, kad valstybė pagaliau susitvarkys savo IT organizacinę struktūrą lygiai taip pat, kaip ir bet kuri didžiulė tarptautinė organizacija“, – teigė p. Čivilis.

Jo nuomone, Lietuvoje būtina konsoliduoti IT paslaugų valdymą ir teikimą valstybės institucijose.

„Jeigu paimtume banką kaip alegoriją, tai turbūt jūs nuėję į banko skyrių nerasite atskiro pašto serverio, atskiros infrastruktūros. Viskas dažniausiai yra konsoliduota į pagrindinį biurą. Iš esmės siekiame, kad kiekviena institucija, kuri dabar turi savo IT platformas, infrastruktūras ir departamentus, kad tai būtų apjungta“, – kalbėjo viceministras.

Jo teigimu, IT paslaugų teikimo konsolidavimas vienoje įstaigoje bus panašus į valstybės įstaigų buhalterinės apskaitos bei personalo administravimo funkcijų apjungimą Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre.

Ūkio ministerija iki 2019 metų pabaigos ketina įsteigti valstybinių IT paslaugų valdymo biurą, šių paslaugų centralizuotą teikėją ir bendrą IT infrastruktūrą visose valstybės įstaigose. Ponas Čivilis teigė, kad ministerija rudenį turėtų nuspręsti, nuo kurių įstaigų IT konsolidavimo bus pradėtas įgyvendinti visas projektas.

Projekto vertė siekia 38 mln. Eur, o didžioji dalis šių lėšų ateis iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų.

Vyriausybės Strateginių projektų portfelio komisija pirmadienį uždegė „žalią šviesą“ šiam projektui.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.