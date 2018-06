IT specialistas Tadas – ne kompiuterio meistras

Verslui susiduriant su IT darbuotojų trūkumu, įmonėse plinta nauja tendencija – iškelti kompiuterių priežiūros ir rutininius darbus išorės tiekėjams, o savo IT specialistams patikėti didesnę pridėtinę vertę įmonei kuriančius darbus. Taip sprendžiamos net dvi problemos – didinamas darbo efektyvumas ir mažinamos sąnaudos.

Atėjo naujas darbuotojas: „Tadeli, ateik“. „Pakibo“ kompiuteris: „Tadeli, ateik“. Reikia atnaujinti programinę įrangą: „Tadeli, ateik“. O tai kada Tadeliui dirbti svarbiausius darbus, jei dar ir įmonės tinklo saugumo priežiūrą reikia garantuoti?

Milda Klimašauskaitė, „Telia“ produktų vadovė, sako, kad IT specialistai vis labiau tampa suprantami ne kaip kompiuterių remonto meistrai, o kaip efektyvaus darbo koordinatoriai: sugedusį kompiuterį perduoda tiekėjams, tuo užsiimančioms įmonėms ar asmenims. Tai - geras ženklas, galintis padėti išspręsti IT specialistų produktyvumo problemą.

Siekia kokybės ir optimizuoja kaštus

„Pastebime, kad įmonės yra linkusios specializuotis, gilintis ir dirbti ties esmine sritimi, pavyzdžiui, gamyba, o kasdienius rūpesčius siekia patikėti tiems, kas tose srityse specializuojasi, nes dažnai tai efektyviau ir optimizuojant kaštus, ir siekiant kokybės, – teigia IT ekspertė. – Tas pats su IT aptarnavimu – daug įmonių pasaulyje ir Lietuvoje savo IT ūkį patiki tiekėjams. Ar tai reiškia, kad nebereikia IT skyriaus? Tikrai ne!“

Pasak M. Klimašauskaitės, niekas taip gerai neišmano vidinių įmonės procesų ir skaudulių kaip įmonės darbuotojai, tad vidinis IT skyrius geriausiai gali sugalvoti strateginius pokyčius ir suformuluoti reikalavimus, kuriuos įgyvendina tiekėjai.

„Jei įmonės operacijos gan paprastos, galbūt visą IT galima patikėti tiekėjams, jei sudėtingesnės – IT skyrius ir turi būti ta esminė grandis, kuri įvertina verslo poreikius ir išverčia į IT strategiją, taip taupydama įmonės kaštus ir gerindama produktyvumą“, – teigia ji.

Išeitis – speciali įranga

„Visiškai atsikratyti gedimų šalinimo IT specialistams nepavyks, – sako M. Klimašauskaitė. – Tačiau šiuolaikinės technologijos leidžia kasdienius IT ūkio darbus dalinai automatizuoti, perleisti sistemoms stebėti ir saugoti nuo grėsmių.“

IT specialistai, turėdami reikalingas priemones, gali reaguoti į neįprastus incidentus, pagal tai gerinti savo IT ūkio naudojimo ir saugos strategiją.

„Jei IT darbuotojai neturi reikiamų priemonių, jie gali įsisukti į užburtą ratą, kai spėja tik gedimus šalinti. Tačiau pažvelgus į savo IT ūkį plačiau ir pritaikius jau visiems prieinamas priemones, galėtų pertvarkyti taip, kad tų gedimų būtų kur kas mažiau. Tuomet liktų laiko galvoti, kaip pagerinti darbo priemones darbuotojams, užtikrinti saugumą“, – tvirtina specialistė.

Vienas iš M. Klimašauskaitės rekomenduojamų įrankių – „Microsoft 365“. Tai produktas, skirtas valdyti visus įmonės darbuotojų įrenginius centralizuotu būdu. Tai reiškia, kad įmonės IT specialistai, net nepakilę nuo savo kompiuterių, gali įdiegti reikalingus nustatymus ar saugumo atnaujinimus į visus darbuotojų kompiuterius ar išmaniuosius įrenginius vienu metu.

IT specialistai, naudodamiesi „Microsoft 365“ gali taikyti reikalingus nustatymus ir apribojimus saugumui užtikrinti net neprisilietę prie darbuotojo kompiuterio. Toks supaprastintas platformos valdymas, vieningas administravimas nuotoliniu būdu ir užtikrintas maksimalus darbuotojų bei jų naudojamų įrenginių saugumas IT skyriui leidžia sutaupyti laiko, kurį galima skirti verslo optimizavimui.

„Kompiuterizuotų darbo vietų valdymo įrankiai, kaip „Microsoft 365“, gali automatizuoti daugelį kasdienių darbų, įgalinti pakeitimus daryti visiems vienu metu, nuotoliniu būdu, tad IT specialistui nereikės važinėti po skirtingas vietas ieškant darbuotojų, kad būtų galima atlikti reikalingus veiksmus. Naujovių tikslas nėra pakeisti IT specialistą, nes žmogiškasis faktorius yra reikalingas, bet suteikti priemones jam savo darbą atlikti greičiau ir geriau, taip paliekant daugiau laiko vykdyti strateginius įmonės tikslus“, – patikina M. Klimašauskaitė.