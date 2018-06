„Wolt“ plečiasi į Klaipėdą

Suomijos maisto pristatymo bendrovė „Wolt“ žengė į trečiąjį Lietuvos miestą – savaitgalį jos programėlė pradėjo veikti Klaipėdoje.

Tarp pirmųjų „Wolt“ partnerių Klaipėdoje – mėsainius siūlantys „Dock“, kinų maisto restoranas „Jing Bin Lou“, japonišką maistą siūlantis „Sushi Express” ir kiti.

„Klaipėdoje dar prieš startą turėjome daugiau nei 1.000 registruotų „Wolt“ vartotojų, žmonės aktyviai kvietė ateiti į jų miestą rašydami mums socialiniuose tinkluose, siūlydami restoranus, su kuriais turėtume bendradarbiauti“, – išplatintame pranešime aiškina Liis Ristal, „Wolt“ vadovė Baltijos šalyse.

Pernai rugsėjį Vilniuje veiklą pradėjęs „Wolt“ vasario pabaigoje klientus pradėjo aptarnauti ir Kaune, o šiuo metu Lietuvoje turi virš 100.000 registruotų vartotojų.

Vilniuje „Wolt“ programėlės vartotojai gali užsisakyti maisto iš daugiau nei 120 restoranų, Kaune „Wolt“ partneriais jau tapo daugiau kaip 40 restoranų.

„Wolt“ atėjimas į Lietuvos rinką sukėlė nerimo vietiniams rinkos dalyviams. Iš rizikos kapitalo valdytojų plėtrai investicijų gavusi bendrovė žengė su, palyginti, stambiu rinkodaros ir verslo plėtros biudžetu. Tačiau vietiniai verslininkai neseniai VŽ kalbėjo, kad naujas konkurentas ne toks grėsmingas, kaip iš pradžių atrodė, nors ir skatina pasitempti.

„Akivaizdu, kad jie gali sau leisti investuoti gerokai daugiau nei mes. Nepaisant to, augimas nesustojo. Nors „Wolt“ atėjo spalį, praėjusios žiemos sezonas mums buvo rekordinis. Be to, po kelių mėnesių, kai „Wolt“ jau įsitvirtino, akcijos baigėsi, ir viskas grįžo į senas vėžes“, – kalba Tomas Vonžodas, „Takeout Group“ priklausančios UAB „Maistas į namus“ direktorius. Ši bendrovė valdo prekės ženklą „Lėkštė.lt“. 2011 m. įkurta „Takeout Group“ verslo grupė veikia 7 Europos ir Afrikos šalyse, metinė grupės užsakymų vertė viršija 35 mln. Eur.

„Padidėjusi konkurencija skatina visą rinką pasitempti. Pavyzdžiui, mes vystome naują užsakymų sistemą, kliento ir kurjerio programėles ir greitiname pristatymus: štai 2017 m. pirmąjį ketvirtį vidutiniškai pristatydavome maistą per 62 minutes, šiandien – per 46 minutes“, – VŽ sako Tadas Čekavičius, UAB „Foodout.lt“ vadovas. „Wolt“ vidutinis pristatymo laikas, šios įmonės atstovų teigimu, yra apie 35 minutės.

„Wolt“ istorija

„Wolt“ startavo 2015 m. Helsinkyje (Suomijoje). Namų rinkoje plėtra, kaip sako Elias Aalto, vienas iš bendrovės įkūrėjų, sekėsi kaip iš pypkės, nes kompanijos įkūrėjai ir valdybos nariai Suomijoje yra gerai žinomi. Tarp jų yra ir Risto Siilasmaa, „Nokios“ valdybos pirmininkas, ir Ilkka Paananenas, mobiliųjų žaidimų bendrovės „Supercell“ generalinis direktorius. Dėl to žiniasklaida naujam startuoliui negailėjo dėmesio.



„Žodžiu, į traukinį sušoko Suomijos milijardieriai, – prisimena pašnekovas. – Pradžia buvo tikrai lengva. Net spėjau pagalvoti, kad visas šitas verslas – kaip pasivaikščiojimas parke. O tada žengėme į Stokholmą (Švedija), kur jau apie metus dirbo vienas didžiųjų pasaulinių žaidėjų – vokiečių „Foodora“.“

Stokholme bendrovei nepavyko pasiekti pagal namų rinką apskaičiuotų tikslų. Užtat planuotas sąnaudas viršijo kelis kartus. Apie metus įmonė degino investuotojų pinigus. Ir tik vėliau suprato, kad buvo suburta netinkama komanda. Esminė pamoka – kviesti dirbti vietos žmones.

Po Švedijos bendrovė plėtėsi į Estiją, Latviją ir Lietuvą ir vėl lengviau atsikvėpė. Šiuo metu įmonė veikia Suomijoje, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Estijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Gruzijoje.

Klaipėda tapo 25-uoju miestu, kuriame galima užsisakyti maisto su „Wolt“ programėle. „Wolt“ partnerių sąraše yra daugiau nei 2.000 restoranų.

2016 m. „Wolt“ pritraukė 10 mln. USD vertės investiciją iš tokių rizikos kapitalo investuotojų kaip „EQT Ventures“ ar „Lifeline Ventures“. Tai įvyko praėjus vos penkiems mėnesiams po to, kai ji buvo gavusi 2 mln. USD vertės investiciją. Šiuo metu, portalo „Crunchbase“ duomenimis, į „Wolt“ iš viso investuota 15,5 mln. USD.