5 pasaulio kompanijos, kurioms priklauso ateitis 

„Alibaba“, „Alphabet“, „Amazon“, „Facebook“ ir „Tencent“ – penkios didžiausios pasaulyje kompanijos, plečiančios savo imperijų ribas ir vis labiau artėjančios link monopolijos ar duopolijos. O tai kelia grėsmę konkurencijai ir suteikia nekontroliuojamos galios valdyti globalią prekybą.

Kinijos „Alibaba“ bei JAV kompanija „Amazon“ – neabejotinos e. prekybos lyderės. O „Google“ pirminė kompanija „Alphabet“, „Facebook“ bei kinų „Tencent“ užsitikrinusios lyderių pozicijas interneto versle – nuo bendravimo programėlių, reklamos iki bandymų žengti į e. prekybą bei sukurti dirbtiniu intelektu grįstus produktus.

Ir nors už kai kurias jų yra didesnės rinkos kapitalizacijos kompanijų, tačiau, pavyzdžiui, „Apple“ ar kiti labiau tradiciniai verslai yra pažeidžiamesni konkurencinėje kovoje, paaiškina „The Wall Street Journal“.

[infogram id="e5e8aab0-9bc0-49b9-bd67-0cdb7d2dab1f" prefix="FpB" format="interactive" title="Stambiausios pasaulyje kompanijos pagal rinkos vertę"]

Tuo metu dėl sukaupto kapitalo minėtos penkios milžinės turi neįveikiamą pranašumą, teigiama JAV konsultacijų bendrovės padalinio „McKinsey Global Institute“ ataskaitoje.

Štai „Alibaba“ ir „Tencent“ bando užsitikrinti, kad 770 mln. vartotojų bendrautų, apsipirktų, keliautų, pramogautų ir net taupytų naudodamiesi jų produktais ir paslaugomis, į kurias kompanijos investavo, rašo „The New York Times“. O „The Wall Street Journal“ pažymi, kad „Facebook“, „Alphabet“ ir „Amazon“ stipriai išnaudoja pelno maržas, dominavimą rinkoje savo įtakai stiprinti, o tai, pasak ekonomistų ir istorikų, rodo, kad jos kuria naują monopoliją.

Prognozuojama, kad technologijų kompanijų aukso amžius dar tik ateityje, ir mes išvysime, iki kokio lygio jos gali padidinti savo įtaką globaliu mastu. Ypač politiniams sprendimams, turint omeny jų išteklius lobizmui.

Ir nors pastaruoju metu vis garsiau kalbama apie technologijų kompanijų reguliavimą, ypač dėl privatumo problemų, abejojama, ar JAV bei Kinijos vyriausybės imsis realių veiksmų, rašo CNN. Visų pirma dėl to, kad penketukas smarkiai prisideda prie šalių ekonomikų, be to, suteikia svorio JAV ir Kinijai varžantis dėl galingiausios ekonomikos titulo.

Tuo metu Europos Sąjunga dėl privatumo problemų bendrijos mastu priėmė Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), ėmėsi mokestinių klausimų, susijusių su technologijų kompanijų veikla Europoje. Pavyzdžiui, Europos Komisija (EK) skyrė „Google“ rekordinę 2,42 mlrd. Eur baudą už paieškos rezultatų klastojimą, siekiant populiarinti savo pačios prekybines paslaugas.

O ES konkurencijos prievaizdas Airijai liepė iš JAV technologijų gigantės „Apple“ išsireikalauti 13 mlrd. Eur mokesčių ir palūkanas. Briuselis tuo kartu perspėjo, kad „Apple“ – tik pradžia ir pagrasino tirti ir kitų didžiųjų JAV bendrovių mokestinį „elgesį“ Europoje.