„Amazon Alexa“ įrašė ir pasidalino privačiu poros pokalbiu

JAV prekybos ir technologijų milžinė „Amazon“ patvirtino, kad garsiakalbis „Echo“, kuriame įdiegtas balsu valdomas skaitmeninis asistentas „Alexa“, netyčia įrašė Portlande (JAV) gyvenančios poros privatų pokalbį ir nusiuntė jį vyro darbuotojui, kurio kontaktas buvo vyro telefone.

Bendrovė vėliau pareiškė, kad tai buvo vienas iš itin retų atvejų. Bet patikino, kad atliks programinės įrangos pakeitimus, kad tokie atvejai nesikartotų.

Nerimo ir memų banga internetą užliejo šią savaitę, po to, kai moteris, vardu Danielle, vietinei Portlando televizijai papasakojo šią nemalonią istoriją.

Anot moters, vieną dieną į namus paskambino jos vyro įmonėje dirbantis asmuo, ir pareiškė įtariantis, kad šeimos turimą „Amazon Echo“ garsiakalbį užvaldė programišiai, mat jam buvo atsiųstas poros privatus pokalbis (garso failas) apie kietmedžio grindis.

Šeima ne iš karto patikėjo, bet kai minimas asmuo pacitavo pokalbio detales, p. Danielle išjungė visus namuose turėtus „Amazon“ įrenginius ir pareiškė daugiau niekada jų nenaudosianti.

Vėliau pora kreipėsi į pačią „Amazon“.

Bendrovė ištyrė įvykio aplinkybes ir paaiškino, kad tai nutiko dėl „mažai tikėtinų įvykių grandinės“. Esą „Alexa“ pokalbio detales ir foninį triukšmą interpretavo kaip paliepimą įrašyti ir išsiųsti garso failą.

„Echo atsibudo, kai išgirdo žodį, skambantį panašiai kaip „Alexa“ (šis raktažodis naudojamas aktyvuoti skaitmeninį asistentą). Vėliau pasakytus žodžius „Alexa“ suprato kaip komandą „išsiųsk žinutę“. Tada „Alexa“ balsu paklausė: „kam siųsti?“, o tolesnius pokalbio žodžius interpretavo kaip vardą asmens, esančio telefono kontaktų sąraše. Tada „Alexa“ balsu pakartojo vardą ir pasitikslino, ar kontaktas tikrai tas (angl. [kontakto vardas] right?). Po to „Alexa“ pokalbyje ir (arba) foniniame triukšme išgirdo patvirtinimą (angl. right ) ir išsiuntė ką tik įrašytą garso failą. Kad ir kaip mažai tikėtina būtų ši įvykių grandinė, mes vertiname įvairius veiksmų variantus, kad tokie atvejai būtų dar mažiau tikėtini“, – „Amazon“ paaiškinimą cituoja portalas „Digital Trends“

Tai jau ne pirmas privatumo pažeidimas, susijęs su išmaniaisiais asistentais. Pernai kai kuriuose „Google Home Mini“ garsiakalbiuose (juose irgi diegiamas skaitmeninis asistentas) atrasta klaida, kuri versdavo juos garsą įrašinėti nuolatos, net kai šie garsiakalbiai būdavo išjungti.

„Amazon“ taip pat tiria vartotojų pranešimus apie kitą „Alexa“ klaidą. Daugybė vartotojų „Twitter“ tinkle pastaruoju metu skundėsi, kad „Alexa“ iš niekur nieko pradeda grėsmingai juoktis.