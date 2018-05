Zuckerbergas pradeda aiškintis Europos Parlamentui

Markas Zuckerbergas, socialinį tinklą „Facebook“ valdančios kompanijos vadovas, antradienį atvyko į Europos Parlamentą (EP) atsakyti į politikams kylančius klausimus. Čia jam tenka pasiaiškinti dėl duomenų apsaugos, socialiniame tinkle skleidžiamų melagingų žinių (angl. fake news) ir galimų politinių manipuliacijų.

Klausimus JAV milžinės vadovui uždavinės EP pagrindinių frakcijų ir komitetų lyderiai. Pokalbį pradėjo Antonio Tajani, Europos Parlamento pirmininkas. Jis iš karto užsiminė apie politinių manipuliacijų, kišimosi į demokratinius procesus, duomenų panaudojimo problemas.

„Mes norime, kad stambios skaitmeninės kompanijos laikytųsi ir gerbtų mūsų duomenų rinkimo bei apsaugos taisykles. BDAR įsigalios po kelių dienų ir tai yra pradžia einant prie naujo skaitmeninių kompanijų valdymo“, – kalba p. Tajani.

Ponas Zuckerbergas savo kalbą pradėjo nuo socialinio tinklo svarbos. Jis paminėjo funkciją, kuri leidžia vartotojams pasižymėti, kad jie yra saugūs įvairių nelaimių ir teroristinių išpuolių metu, taip pat galimybę politiniams pabėgėliams bendrauti su savo šeimomis ir draugais per socialinį tinklą. Be to, verslininkas pradėjo vardinti jau dabar vykdomas iniciatyvas, kurias jis minėjo ir JAV politikams. Pavydžiui, bendrovė dvigubina už apsaugą ir turinio priežiūrą atsakingų darbuotojų skaičių. Be to, po pirmojo audito etapo bendrovė sustabdė bendradarbiavimą su maždaug 200 programėlių.

„Tai stipriai atsilieps mūsų pelningumui, tačiau žmonių saugumas yra svarbesnis už pelną“, – kalba p. Zuckerbergas.

Jau kalbėjo JAV ir JK

„Facebook“ vadovas balandį buvo iškviestas į Vašingtoną pasiaiškinti dėl naujausio asmens duomenų skandalo, kuris kilo, kai paaiškėjo, kad konsultacijų bendrovė „Cambridge Analytica“ naudojo 87 mln. „Facebook“ vartotojų apimančią duomenų bazę politinėms reikmėms. Taip pat ir organizuojant Donaldo Trumpo prezidento kampaniją.

Panaudoti buvo 2,7 mln. europiečių duomenys, kas sukėlė pasipiktinimą Senajame žemyne ir klausimus, kaip kompanija sugebės prisitaikyti prie gegužės 25 d. įsigaliosiančio Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR).

Ponas Zuckerbergas iš pradžių nenorėjo vykti į Europą atsakinėti į politinių lyderių klasimus. Susitikime su Jungtinės Karalystės politiniais lyderiais dalyvavo kitas kompanijos atstovas, jį buvo planuojama siųsti ir į EP, tačiau institucija pareiškė, kad nori bendrauti su p. Zuckerbergu asmeniškai.

