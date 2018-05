„Barclays“ pradėjo darbuotojų atleidimą

Jungtinės Karalystės bankas „Barclays“ trečiadienį pradėjo dalies savo technologijų centro darbuotojų atleidimą – Lietuvoje naikina 285 darbo vietas.

„Po 30 dienų trukusių konsultacijų su darbo taryba, „Barclays“ priėmė sprendimą iš Lietuvos perkelti 244 darbo vietas į kitas šalis visame pasaulyje, įskaitant Jungtinę Karalystę, JAV ir Indiją. Dar 41 darbo vieta bus naikinama“, – rašoma pranešime spaudai.

VŽ šaltinių duomenimis, apie darbo vietų naikinimą darbuotojams buvo pranešta trečiadienio rytą.

Apie banko planus mažinti apimtis Lietuvoje VŽ pirmieji pranešė balandį. Tada „Barclays“ tikino, kad pokyčiai susiję ne su verslo aplinka Lietuvoje, o korporacijos strateginiais sprendimais.

„Remdamiesi ilgalaike pasauline „Barclays“ strategija ir siekdami užtikrinti aukščiausią verslo bei paslaugų kokybę, mes nuolat peržiūrime savo veiklas. Vienas iš žingsnių įgyvendinant globalią strategiją – minėtas sprendimas perkelti dalį darbo vietų iš Lietuvos, taip siekiant jų funkcijas geriau suderinti su kitų lokacijų veikla ir didinti efektyvumą tarp komandų, dirbančių su panašiais procesais ir paslaugomis. Norėčiau pabrėžti, kad „Barclays“ yra visiškai patenkinti Lietuvos investiciniu klimatu, aukštos kvalifikacijos darbuotojais ir išvystyta paslaugų infrastruktūra, tad šis sprendimas nėra tiesiogiai susijęs su šalimi“, – trečiadienį išplatintame pranešime spaudai teigia „Barclays“ operacijų centro Lietuvoje vykdomasis direktorius Mariano Andrade Gonzalezas.

Paaiškėjo, kokias darbo vietas paveiks

Priimtas sprendimas paveiks darbo vietas, susijusias su globaliomis technologijų infrastruktūros, asmeninės bankininkystės transakcijų apdorojimo, mobiliųjų technologijų vystymo, globalaus saugumo paslaugomis, „Barclays“ bendrojo naudojimo technologijomis bei IT komponentų priežiūra ir valdymu Jungtinėje Karalystėje. Pokyčiai bus pradedami įgyvendinti birželio mėnesį ir tęsis iki šių metų pabaigos. Taip pat šiuo laikotarpiu visi darbuotojai įsikurs viename pastate – verslo centre „Gama“ dirbantys žmonės bus perkelti į „Green Hall“ verslo centrą. Šį perkėlimą planuojama baigti vėliausiai iki spalio pabaigos.

„Per aštuonerius veiklos metus Lietuvoje į darbuotojų žinių gilinimą, mokymus, patirties perdavimą ir kvalifikacijos kėlimą kompanija investavo daugiau nei 2,3 mln. Eur. Esame tikri, kad išugdėme aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turės didelę paklausą darbo rinkoje, o potencialūs darbdaviai bus linkę dėl jų pakovoti“, – teigia p. Gonzalezas.

Jis pabrėžia, kad bus užtikrinti visi įmonės teisiniai ir finansiniai įsipareigojimai jos darbuotojams.

Pasak jo, šiuo metu vykstanti pasaulinė „Barclays“ veiklos peržiūra tęsis ir toliau.

„Šis procesas gali ir ateityje daryti įtaką mūsų verslui Lietuvoje, tačiau norėčiau pabrėžti, kad šiame etape daugiau nieko nėra patvirtinta. Jei ateityje bus svarbių pokyčių, būtinai apie tai informuosime“, – teigia jis.

Korporacijų kaita

Lietuvoje pastaruoju metu pastebimas dvikryptis korporacijų judėjimas: vienos pradeda kurti Lietuvoje, kitos mažina darbuotojų skaičių arba išsikrausto.

Neseniai bene garsiausiai nuskambėjo Jungtinės Karalystės banko „Barclays“ sprendimas susimažinti mastą Lietuvoje.

Pernai vidurvasarį pranešta, kad Vilniuje uždaromas JAV draudimo milžinės AIG paslaugų centras. Vėliau rugsėjį klientų aptarnavimo telefonu paslaugas teikianti įmonė „Teleperformance LT“ pranešė „dėl ekonominių priežasčių“ trimis ketvirtadaliais mažinanti darbuotojų skaičių. 2017 m. spalio pradžioje suomių techninio pluošto gamintoja „Ahlstrom-Munksjo“ paskelbė apie paslaugų centro uždarymą.

Ekspertų teigimu, tai normali korporacijų strategijų keitimo pasekmė, ir kelių kompanijų išėjimas darbo rinkos neatvėsino. Atvirkščiai, išeinančias bendroves kompensuoja ir gal net pralenkia ateinančios ir besiplečiančios.

Pavyzdžiui, antradienį savo biurą Vilniuje atidarė nakvynių rezervacijos kompanija „Booking.com“ ir per penkerius metus Lietuvoje planuoja sukurti 900 darbo vietų. Tuo metu JAV verslo procesų ir automatizavimo valdymo bendrovė „Cognizant“ praėjusių metų pabaigoje paskelbė didinanti Lietuvos biurą. Konkrečių plėtros planų kompanija neatskleidė, bet teigiama, kad jos padalinys gali tapti vienu didžiausių paslaugų centrų Lietuvoje.

Be to, Danijos „Danske Bank“ globalių paslaugų padalinys Lietuvoje per šiuos metus ketina pasamdyti 400 žmonių, SEB paslaugų centras – 180, „Swedbank“ – 100. Taip pat per metus į Kauną atėjo kelios Olandijos bendrovės, kompanija „Continental“ nusprendė per ateinančius penkerius metus į naują elektronikos komponentų gamybos padalinį Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje investuoti 95 mln. Eur ir sukurti 1.000 naujų darbo vietų.

Taip pat savo biurą įsteigė JAV rinkodaros technologijų bendrovė „Bazaarvoice“ ir planuoja šiemet suformuoti 60–80 darbuotojų komandą. Panašių užsienio bendrovių, kurios pastaraisiais metais Lietuvoje nusprendė kurti savo biurus ir samdyti bent po 50 darbuotojų, yra ir daugiau.

Veši paslaugų centrai

Kalbant apie paslaugų centrus, investicijų pritraukimo VšĮ „Investuok Lietuvoje“ šioje srityje toliau piešia teigiamą trajektoriją. Agentūros duomenys rodo, kad pernai paslaugų centruose darbuotojų padaugėjo 13%, palyginti su 2016 m. Kartu buvo suplanuota 2.620 naujų darbo vietų, apie pusę jų rengiasi sukurti rinkos naujokai, kitą pusę – senbuviai.

Šiuo metu paslaugų centruose dirba apie 15.000 žmonių, o remiantis paskelbtais įmonių plėtros planais, po poros metų juose dirbs beveik 19.000 specialistų.

„Tampame vis patrauklesni paslaugų centrams dėl kelių priežasčių: santykinai mažo įsotinimo, augančios talentų pasiūlos, Lietuvos specialistų daugiakalbiškumo. Be to, tiek darbuotojų, tiek nekilnojamojo turto sąnaudos yra 10–30% mažesnės nei kitose regiono šalyse“, – aiškina Gediminas Koryzna, „Investuok Lietuvoje“ Investicijų plėtros departamento direktorius.

„Dauguma paslaugų centrų Lietuvoje sėkmingai auga, tačiau nereikia tikėtis, kad bus augama be svyravimo. Kai kurios funkcijos gali būti pamažu automatizuojamos, kitos perduodamos išorės tiekėjams (angl. outsourcing) ir t. t. Bet kokiu atveju manau, kad Lietuva išlieka labai patraukli vieta naujoms investicijoms ir paslaugų centrų plėtrai“, – prideda Mantautas Paškevičius, JAV personalo konsultacijų įmonės „Strategic Staffing Solutions“ viceprezidentas Europai.