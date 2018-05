115 darbuotojų Lietuvoje turėjęs IT bendrovės padalinys bankrutuoja

Informacinių technologijų konsultacijų ir personalo bendrovės „All About IT Europe“ padalinys Lietuvoje paskelbė bankrotą.

Ši bendrovė Lietuvoje savo padalinį atidarė 2016 m. m. rugpjūtį. 2017 m. pradžioje ji jau turėjo 115 darbuotojų. Tačiau netrukus komanda pradėjo mažėti. „Sodros“ duomenys rodo, kad šių metų pradžioje UAB „All About IT Europe“ dirbo 80 žmonių, o dabar – nei vieno.

Vilniaus apygardos teismas balandžio pabaigoje bendrovei iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Lideres“. Jai atstovaujanti Skaistė Sadauskienė VŽ sakė, kad kol kas bankroto situaciją vertinti anksti, nes sprendimas įsigaliojo labai neseniai.

Gegužės 3 d. duomenimis, „All About IT Europe“ „Sodrai“ yra skolinga daugiau nei 101.000 Eur. Vidutinis atlyginimas įmonėje siekė beveik 900 Eur.

„All About IT Europe“ savo svetainėje nurodo teikianti paslaugas Europoje, JAV ir Azijoje. Pagrindinis kontaktinis adresas nurodomas Lietuvoje, bet padaliniai veikia Rumunijoje, Danijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje.

„All About IT Europe“ yra antrinė Jungtinės Karalystės IT personalo atrankos ir programinės įrangos kūrėjos „Blackapple Solutions“ įmonė. Abi bendrovės į VŽ užklausas apie bankrotą Lietuvoje per dvi dienas neatsakė.