26 mlrd. USD ryšio operatorių sandoris: „T-Mobile“ perka „Sprint“

Trečia pagal dydį mobiliojo ryšio operatorė JAV „T-Mobile“ perka savo konkurentę, ketvirtą pagal dydį rinkos žaidėją „Sprint“.

Sandoris, kuris įgyvendinamas akcijomis, vertinamas 26 mlrd. USD (21,4 mlrd. Eur).

Apie susitarimą bendrovės pranešė sekmadienį. Susijungusios „T-Mobile“ ir „Sprint“ turėtų 127 mln. vartotojų ir galėjų mesti rimtesnį iššūkį rinkos lyderėms „Verizon“ ir AT&T, rašo „Reuters“.

Sandoris sukurs didžiausio pajėgumo JAV tinklą, lems mažesnes kainas ir pagerins paslaugas atokiose vietovėse, teigia Johnas Legere, „T-Mobile“ vadovas.

„Ši kombinacija suskurs aršų konkurentą su tinklu, galinčiu pasiūlyti vartotojams ir verslui daugiau – žemesnes kainas, daugiau inovacijų ir pačią geriausią ryšio patirtį. Ir visa tai gerokai greičiau, nei abejoms kompanijoms pavyktų atskirai“, – sako p. Legere.

Naujoji įmonė, skelbiama, vadinsis „T-Mobile“. Planuojama, kad kai kurie „Sprint“ vadovai prisijungs prie jungtinės bendrovės komandos, o įmonė turės dvi būstines – Kanzas Sityje ir Belvju, Vašingtono valstijoje.

Pirmosios kalbos dėl galimo sandorio tarp Vokietijos „Deutsche Telekom“, pagrindinės „T-Mobile“ akcininkės, ir „Sprint“ valdančios Kinijos „Softbank“, vyko dar 2014 m., skelbia „Financial Times“.

42% naujosios kompanijos valdytų „Deutsche Telekom“, apie 27% – „Softbank“.

Skaičiuojant su skola, „T-Mobile“ sandoryje įvertinta 87 mlrd. USD, „Sprint“ – 59 mlrd. USD. Bendros abiejų kompanijų pajamos turėtų siekti 75–76 mlrd. USD, dėl susijungimo tikimasi sutaupyti 6 mlrd. USD.

Sandoris gali susidurti su rimtais iššūkiais, mat klausimas, ar jį patvirtins reguliuotojai, nenorintys, kad didžiųjų mobiliojo ryšio operatorių skaičius sumažėtų iki 3. Būtent šis klausimas yra užgesinęs kompanijų viltis jungtis anksčiau.

Ir nors Donaldo Trumpo administracija yra laikoma palankia verslui, šiuo metu JAV Teisingumo departamentas ėmėsi teisinių priemonių prieš AT&T suplanuotą žiniasklaidos kompanijos „Time Warner“ sandorį, vertinamą 85 mlrd. USD.

Kaip rašo „Financial Times“, analitikų vertinimu, „T-Mobile“ ir „Sprint“ sandoris – dar rizikingesnis.

Tačiau susijungti siekiančios bendrovės skelbia ketinančios argumentuoti, kad rinka keičiasi ir mobiliojo ryšio operatorės konkuruoja ne tik tarpusavyje, bet ir su kabelinės televizijos bei kitomis komunikacijos kompanijomis.

Be to, pasak „T-Mobile“ vadovų, susijungimas leistų daugiau investuoti į 5G tinklus – tam bendrovė siekia per artimiausius 3 metus po sandorio skirti 40 mlrd. USD.