„Tele2“ rezultatai teigiami, bet „Telia One“ poveikį pajuto

„Šis ketvirtis pasižymėjo itin stipria konkurencija. Jaučiasi agresyvus „Telia“ elgesys rinkoje, siūlant „Telia One“ planą. „Tele2“ su tuo sėkmingai kovoja, siūlydama laisvą internetą“, – rezultatų pristatymą šįkart ne nuo skaičių pradeda Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

Beje, konferencijoje jis šįkart fiziškai nedalyvavo. Ponas Masiulis yra išvykęs į Barseloną (Ispanija), kur siekia ketvirtojo magistro laipsnio. Įmonės rezultatus jis komentavo nuotoliniu būdu, per teletiltą.

Pirmąjį šių metų ketvirtį „Tele2“ pajamos pasiekė 53,44 mln. Eur ir buvo 16% didesnės nei prieš metus.

EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) sudarė 17,75 mln. Eur ir buvo 15% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais.

Roam like at home

„Metus pradėjome sėkmingai – vis dar šuoliais augantis duomenų vartojimas, didėjantis klientų skaičius ir inovatyvios paslaugos nulėmė pajamų augimą“, – sako p. Masiulis.

Milžiniški naršymo pokyčiai užfiksuoti tarp keliaujančių po Europos Sąjungos (ES) šalis. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius keliautojų duomenų naudojimas, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2017-aisias, išaugo net 16 kartų – nuo 10.300 iki 171.000 GB. Šiam šuoliui įtakos turėjo praėjusiųjų metų vasarą įsigaliojęs ES reglamentas (angl. Roam Like at Home).

Keliaujantys pastebimai daugiau ir skambino – iškalbėtų minučių skaičius, palyginus tą patį 2017 m. ir šių metų laikotarpį, augo 55% – nuo 31 mln. iki 48 mln. minučių.

Pirmąjį šių metų ketvirtį vartotojai Lietuvoje taip pat naršė rekordiškai – net 44% daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. Pirmą 2017 m. ketvirtį „Tele2“ abonentai persiuntė 11.390 TB duomenų, o tuo pačiu metu šiemet – 20.400 TB.

Pirmojo 2018 m. ketvirčio statistika rodo, kad „Tele2“ paslaugomis naudojasi 1,81 mln. vartotojų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., bendras klientų skaičius padidėjo 2,3%, o verslo klientų skaičius pasiekė 183.000 ir yra 7,6% didesnis nei tuo pačiu metu pernai.

Prie finansinių rezultatų augimo prisidėjo dar labiau išpopuliarėjusi namų interneto paslauga. Vien šio segmento vartotojų skaičius išaugo iki 109.000, o lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tokių klientų padaugėjo 2,2 karto.

Operatoriaus klientai daugiau ir skambino – pirmąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., buvo prakalbėta 6 mln. minučių daugiau.

Investicijos ir reklama

Į ryšio kokybės gerinimą per pirmąjį 2018 m. ketvirtį „Tele2“ investavo 2,01 mln. Eur. Ypač daug dėmesio yra skiriama 4G+ tinklo plėtrai, kuris operatoriaus tinkle jau dengia 86% Lietuvos gyventojų. Palyginti, 4G tinklas dengia 99% šalies teritorijos.

Lietuvoje šiuo metu veikia 1230 „Tele2“ 4G, 4G+ ir 4G++ bazinės stotys.

Komentuodamas rinkodaros sprendimus, o tiksliau, „laisvo interneto“ (nešiojamų modemų) reklamai pastatytą skraidantį namą, p. Masiulis neslepia, kad tai buvo atsakas „Telia One“ pasiūlymui. Jis taip pat priduria, kad tokie nestandartiniai rinkodaros sprendimai atsiperka. Tai esą rodo auganti bendrovės EBITDA ir klientų skaičius.