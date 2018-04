„Shire“ atmetė 60 mlrd. USD įsigijimo pasiūlymą

Japonijos kompanija „Takeda“ pasiūlytė įsigyti Jungtinės Karalystės biotechnologijų gigantę „Shire“ už 60 mlrd. USD. Tačiau pasiūlymas buvo atmestas.

„Shire“ valdyba informavo „Takedą“, kad jos pasiūlymas buvo atmestas. Abi pusės toliau diskutuoja dėl galimo sandorio“, – teigiama „Shire“ atsakyme, kurį cituoja CNBC.

„Takeda“ aiškino, kad toks sandoris šiai bendrovei atneštų platesnius pardavimo kanalus. Ši kompanija siekė išplėsti savo vaistų asortimentą virškinimo trakto ir nervų sistemos sutrikimams gydyti skirtais preparatais. Be to, ją domino ir tie „Shire“ vaistai, kurie dabar yra paskutinėse klinikinių tyrimų stadijose. Tai būtų didžiausias „Takedos“ įsigijimas bendrovės istorijoje.

Po pasirodžiusių žinių apie gautą pasiūlymą „Shire“ akcijos Londono biržoje pakilo 7,6%.

Pastaruoju metu farmacijos sektoriuje matoma ir labai stambių rinkos dalyvių konsolidacija. Tačiau, jeigu „Takedos“ ir „Shire“ susijungimas galiausiai įvyktų, jis būtų didžiausias.

Pardavė dalį verslo

Abiejų kompanijų derybos prasidėjo gerokai anksčiau, o rinkos analitikai teigia pastebintys ir „Takedos“, ir „Shire“ norą jungtis.

VŽ rašė, kad visai neseniai „Shire“ pardavė savo onkologijos preparatų padalinį Prancūzijos kompanijai „Servier“. Šio sandorio suma siekė 2,4 mlrd. USD.

Buvo kalbama, kad sprendimas parduoti dalį verslo buvo priimtas siekiant konkurencijos priežiūros institucijų patvirtinimo, kai vyks jos ir „Takedos“ susijungimas. Be to, Japonijos kompanijai „Shire“ šiuo metu gali būti gerokai per didelis kąsnis. „Takedos“ rinkos vertė yra per 10 mlrd. USD mažesnė už „Shire“.