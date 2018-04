35 fiktyvios „Android“ apsaugos programėlės

Programėlių testavimo laboratorijos „AV-Comparatives“ specialistai „Google Play“ parduotuvėje neseniai nustatė 35 netikras apsaugos programėles (antivirusines ir kt.), kurios vietoj žadamos apsaugos tik rodė nepageidaujamas reklamas.

Slovakijos kibernetinio saugumo bendrovės ESET tyrėjai, dar kartą išanalizavę „AV-Comparatives“ nurodytas programėles, priduria, kad kai kurios iš jų vartotojams ne tik rodė erzinančias reklamas, bet ir imitavo apsaugos funkcijas: legalias programėles žymėjo kaip kenksmingas ir ragino vartotojus jas pašalinti.

„Blogiausia, kad padirbtos apsaugos programėlės sukuria vartotojams saugumo iliuziją, todėl dalis jų gali būti linkę labiau rizikuoti: naršyti neaiškiuose puslapiuose, diegti nežinomas programėles ir pan.“, – komentuoja Deividas Pelenis, ESET saugumo sprendimus platinančios „Baltimax“ pardavimų vadovas.

Remiantis „Google Play“ statistika, minimos 35 fiktyvios apsaugos programėlės buvo atsisiųstos ir įdiegtos per 6 mln. kartų. Tiesa, statistika irgi gali būti suklastota – dažnai programišiai naudoja botus (užvaldytus įrenginius zombius), kurie patys, be vartotojo žinios atsisiunčia programėles, tokiu būdu dirbtinai keldami jų reitingus. Be to, pavyzdžiui, Kinijoje yra net įmonių, siūlančių tokias reitingų kėlimo paslaugas.

Saugumo ekspertai rekomenduoja vartotojams naudoti apsaugos programėles „Android“ įrenginiuose, tačiau ragina vartotojus atkreipti dėmesį, kad ne visos programėlės, turinčios pavadinimą „security“ ar „antivirus“, turi apsaugos funkcijas. Patariama rinktis tik patikimų ir gerai žinomų gamintojų siūlomus sprendimus. Jei abejojate dėl vieno ar kito gamintojo, verta panaršyti internete ir pasidomėti įmone, jos veikla ir sprendimais.

Apie savo atradimus kibernetinio saugumo specialistai pranešė „Google“. Šiuo metu padirbtos programėlės iš jos parduotuvės jau yra pašalintos. Tačiau vartotojai raginami patikrinti savo įrenginius.

Padirbtos programėlės

„Virus Cleaner Antivirus 2017 - Clean Virus Booster“;

„Super Antivirus & Virus Cleaner (Applock, Cleaner)“;

„hAntivirus - Security“;

„Antivirus Security free“;

„Antivirus 2018“;

„Antivirus Clean“;

„Security Antivirus 2018“;

„Max Security - Antivirus&Booster &Cleaner“;

„Antivirus Cleaner - Virus Scanner And Junk Remover“;

„Antivirus Security Free“;

„Antivirus Cleaner For Android & App Locker Pattern“;

„Antivirus Security“;

„Smadav antivirus for android 2018“;

„Antivirus Free : Process Virus“;

„TV Antivirus Free + Applock“;

„Antivirus Virus Cleaner - Security Applock 2017“;

„Super Security-Anti Virus, Phone Cleaner & Booster“;

„Antivirus Free + Virus Cleaner + Security App“;

„Antivirus Pro - Virus Cleaner - Boost Mobile free“;

„Virus Clean Antivirus - Cpu Cooler & Ram Master“;

„360 Secure Antivirus“;

„Antivirus Cleaner Booster“;

„Antivirus Android 2018“;

„Antivirus & Virus Remover 2018“;

„Antivirus Free 2018“;

„Kara Security Manager Antivirus“;

„Security Antivirus 2018“;

„Antivirus & Virus Cleaner & Security“;

„Master Antivirus Booster App Lock“;

„Virus Cleaner - Antivirus,Booster,Security&AppLock“;

„Smart Security Antivirus & Applocker & Cleaner“;

„Antivirus 2017 & Virus Removal“;

„Energy Antivirus Cleaner“;

„Antivirus Master-Applock Pro“;

„AntiVirus Mobile Security for Android - Free“.