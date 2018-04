Muskas: „Tesla“ taps pelninga šiais metais

JAV automobilių gamintoja „Tesla“ III arba IV ketvirtį taps pelninga ir jai nereikės papildomų finansinių injekcijų. Tai paskelbė kompanijai vadovaujantis Elonas Muskas.

Panašu, kad dalį investuotojų toks pareiškimas įtikino, nes bendrovės akcijų vertė pakilo daugiau nei 3%.

Volstrito analitikai dar neseniai spekuliavo, kad „Tesla“ mėgins pritraukti papildomų investicijų, kad paspartintų savo „Model 3“ sedano gamybą, rašo „Reuters“. „The Economist“ netgi prognozavo, kad bendrovei šiais metais reikės 2,5-3 mlrd. USD papildomo kapitalo.

Ponas Muskas mikrotinklaraščio „Twitter“ paskyroje pakomentavo, kad su tokiais skaičiavimais „The Economist“ tampa nuobodus.

„Tesla“ ne kartą vėlavo pristatyti savo automobilius. Neseniai ji vėlavo įvykdyti savo pačios nusistatytą tikslą per savaitę pagaminti 2.500 automobilių. Analitikams kyla abejonių, ar jai pavyks įvykdyti ir savo tikslą per artimiausius 3 mėnesius pasiekti tokį produktyvumą, kad per savaitę būtų pagaminta po 5.000 „Model 3“ automobilių.