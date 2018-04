Pristatė įrankį, leidžiantį stebėti dar tik svarstomus teisės aktus

Lobistų kontora „Vento Nuovo“ sukūrė teisės aktų stebėsenos sistemą „Lex Lietuva“. Ji leidžia gauti informaciją apie verslui ir kitoms visuomenės grupėms aktualių teisės aktų projektus nuo jų iniciatyvos gimimo iki priėmimo.

„Įmonės, asociacijos ir nevyriausybinės organizacijos norėdamos dalyvauti teisėkūros procese šiuo metu turi skirti daug resursų sekant valstybės institucijų ir savivaldybių teikiamus teisės aktų projektus. Iki šiol tik nuolat stebint skirtingų sistemų siunčiamus pranešimus ir tikrinant teisės aktų registrus, Seimo ir Vyriausybės puslapius galima buvo laiku sužinoti apie institucijų svarstomų sprendimų eigą ir pateikti pastabas ar pasiūlymus“, – komentuoja Šarūnas Frolenko, UAB „Vento Nuovo“ vadovas.

„Lex Lietuva“ platformoje agreguojama informacija iš visų minėtų šaltinių. Šis teisėkūros stebėsenos įrankis suteikia galimybę: gauti informaciją apie įregistruotus naujus teisės aktų projektus pagal jų pavadinimus, pavadinimo raktinius žodžius ar juos teikiančias institucijas; gauti informaciją apie jau priimtus teisės aktų projektus pagal jų pavadinimus, pavadinimo raktinius žodžius ir juos priėmusias institucijas; gauti informaciją apie Seimo komitetų, plenarinių posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, posėdžių darbotvarkes; gauti informaciją apie konkretaus teisės akto svarstymą, jam pateiktus pasiūlymus, išvadas ar su juo susijusius priimtus sprendimus; gauti savaitines aktualiausių politikos naujienų ir teisėkūros procesų apžvalgas.

Siūlo prenumeratos modelį

Vartotojai, užsiregistravę sistemoje, aktualią informaciją apie rengiamus ar jau svarstomus bei priimtus teisės aktų projektus, pakeitimus darbotvarkėse gali gauti tiesiai į savo e. pašto dėžutes. Vartotojui sukūrus jam aktualias stebėsenos užduotis (filtrus), sistema pati pateikia kiekvienam vartotojui individualiai aktualią informaciją kai tik ji atsiranda teisės aktų registruose ar Seimo ir Vyriausybės puslapiuose.

„Teisininkai jau senai įpratę ir naudojasi sistemomis darbui su priimtais teisės aktais. „Infolex“ ir „Litlex“ pateikia visus priimtus teisės aktus, jų pakeitimus ir jų tarpines bei originalias redakcijas, tačiau iki šiol nebuvo sistemos, kuri leistų sekti ne priimtus, o dar tik svarstomus teisės aktus“, – akcentuoja p. Frolenko.

Jis tikisi, kad sistema susidomės įmonės, asociacijos bei nevyriausybinės organizacijos, taip pat advokatų kontoros, privatūs teisininkai ir viešųjų ryšių agentūros.

„Vento Nuovo“ savo sistemą siūlo per 30 dienų išbandyti nemokamai. Norintiems naudotis ilgiau siūlomi 3 paslaugų planai: „Individualus“ – už 35-40 Eur per mėnesį, Komandinis – už 175-200 Eur per mėnesį ir Nevyriausybinėms organizacijoms – už 40-50 Eur per mėnesį.

Teisės aktų statistika

Teisės aktų registro duomenimis (2018 sausio), Lietuvoje galioja 84.000 teisės aktų. Iš jų 8.000 yra įstatymai, 32.000 yra Vyriausybės nutarimai ir 44.000 – ministrų įsakymai. Iš galiojančių 8.000 įstatymų 22% sudaro pirminiai (originalūs) įstatymai, o likusieji (78%) yra pirminių (originalių) įstatymų pakeitimai.

Seimui per metus pateikiama svarstyti vidutiniškai 700 įstatymų projektų.

Per 2012–2016 m. Seime registruoti 3.779 įstatymų projektai, iš jų daugiau nei pusę (2.200) pateikė Seimo nariai. Buvo priimta 30% Seimo narių ir 85% Vyriausybės pateiktų projektų. Seimo valdyba paprašė Vyriausybės pateikti išvadas dėl Seimo narių pateiktų 860 įstatymų projektų.

2017 m. Vyriausybės posėdžiuose net 45% teisės aktų projektų (iš 710 bendro projektų, keičiančių teisės aktus, skaičiaus), buvo svarstomi nepraėjus metams nuo ankstesnio to paties teisės akto pakeitimo projekto svarstymo Vyriausybės posėdyje.