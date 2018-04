Po atakos: patikrinkite, ar jūsų „Cisco“ įranga vis dar „skylėta“

Programišių grupuotė, pasivadinusi „JHT“, pastarosiomis dienomis atakavo daugelio šalių tinklo infrastruktūrą. Tarp labiausiai nukentėjusių valstybių – Iranas ir Rusija. Ataka įvykdyta pasinaudojus populiarios IT infrastruktūros gamintojos „Cisco“ įrenginių pažeidžiamumu.

Apie ataką VŽ jau rašė. Dabar, kaip sako specialistai, padėtis yra valdoma, aptarinėjamos atakos detalės ir galimi politiniai motyvai. Tačiau patariama vis tiek patikrinti, ar atnaujinta IT infrastruktūroje naudojama programinė įranga.

„Šiuo metu tai ypatingai aktualu „Cisco“ infrastruktūrą – komutatorius ir maršrutizatorius – naudojančioms organizacijoms ir privatiems asmenimis“, – sako Aivaras Teleiša, „Blue Bridge“ Kompiuterinių tinklų sprendimų vadybininkas.

Anot jo, atakuoti įvairių šalių IT infrastruktūrą ir išplatinti savo žinutę užvaldytų kompiuterių ekranuose „JHT“ programišių grupuotei leido praėjusią savaitę išplatinta informacija apie „Cisco“ pažeidžiamumą „Cisco CVE-2018-0171 Smart Install“.

Paskelbta informacija buvo teorinio pobūdžio ir tik apibūdino galimus „Cisco“ pažeidžiamumus. Reaguodama į šiuos duomenis, „Cisco“ tuoj pat išleido visos savo programinės įrangos paketo atnaujinimus, kurie pašalina atrastus pažeidžiamumus.

„Deja, didelė dalis naudotojų į šią informaciją visiškai neatkreipė dėmesio. Tai ir leido „JHT“ grupuotei sėkmingai vykdyti atakas. Nuo panašaus scenarijaus nėra apdraustas nė vienas IT infrastruktūros gamintojas, todėl naudotojai turi išlikti budrūs ir sekti informaciją apie išleidžiamus atnaujinimus. Daugelis teoriškai žino, kad atnaujinimai būtini, nes jie pašalina klaidas, tačiau praktiškai organizacijos retai skiria laiko išsamesniam IT įrangos auditui ir reguliariam programinės įrangos atnaujinimui. Naujienos apie gamintojų išleidžiamus atnaujinimus – nors jų nepamatysime vakare per žinias arba portalų svarbiausiuose naujienose – yra ypatingai svarbios“, – teigia p. Teleiša.

Skaudžios pasekmės

Nors „JHT“ ataka buvo greitai atremta, o užvaldytos IT infrastruktūros valdymas grąžintas į teisėtų savininkų rankas, p. Teleiša pastebi, kad jeigu programišiai būtų norėję vykdyti ilgesnę tikslinę ataką, jie būtų galėję tai padaryti. Šiuo atveju, panašu, kad „JHT“ tikslas buvo paprastas – tiesiog išplatinti žinutę – užrašą „nesikiškite į mūsų rinkimus“ kartu su stilizuota JAV vėliava. Taip programišiai esą pademonstravo, kad panorėję gali sutrikdyti ir labai svarbios IT infrastruktūros darbą.

„Tokiu pat principu galima sutrikdyti įvairių kritinių sistemų darbą, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, interneto ryšio tiekėjų, kitų valstybinės reikšmės tinklų ir sistemų darbus, taip pat – jūsų organizacijos veiklą. Tariant kitais žodžiais, mažų IT infrastruktūros saugumo spragų nėra – bet kuri saugumo spraga gali tapti didelių problemų priežastimi“, – perspėja „Blue Bridge“ specialistas.

Jei naudojate „Cisco“ įrangą, pasitikrinti, ar ji pažeidžiama, galite oficialiame „Cisco“ tinklalapyje.