Zuckerbergas pripažino, kad už turinį feisbuke atsako kompanija

Antradienį JAV Senate liudija Markas Zuckerbergas, socialinio tinklo „Facebook“ vadovas ir vienas įkūrėjų. Jis politikams aiškinasi dėl pastarojo asmens duomenų skandalo. Šalies politikai verslininko klausia, kokia atsakomybę ruošiasi prisiimti socialinis tinklas ir kaip žada panašias istorijas užkardyti ateityje.

„Beveik neįmanoma nepadaryti klaidų, kai kompanijos istorija prasidėjo bendrabučio kambaryje ir pasiekė tokį dydį“, – politikams kalbėjo p. Zuckerbergas. Jį cituoja „The Guardian“.

Jo žodžiais, šiuo metu „Facebook“ bando sau atsakyti į platesnius klausimus, susijusius su tuo, kaip pati kompanija žiūri į savo atsakomybę. Vienas įkūrėjų dėstė, kad pirmuosius 12 veiklos metų buvo manoma, kad bendrovei užtenka tik kurti naujus įrankius vartotojams. O dabar „Facebook“ yra priverstas prisiimti kur kas didesnę atsakomybę.

„Tiesiog sukurti įrankių nebeužtenka, turime užtikrinti, kad jie naudojami geriems tikslams“, – politikams aiškino p. Zuckerbergas.

„Aš sutinku, kad mes esame atsakingi už (socialinio tinklo – VŽ) turinį“, – kalbėjo p. Zuckerbergas.

Ne vienas senatorius domėjosi, kaip veikia reklamos pirkimas socialiniame tinkle. Be to, klausė, kodėl to paties skandalo epicentre atsidūrusi bendrovė „Cambridge Analytica“ nebuvo identifikuota ir pašalinta iš socialinio tinklo kur kas anksčiau. „Facebook“ vadovas aiškino, kad 2015 m. „Cambridge Analytica“ nebuvo reklamos pirkėjas, tiesiog turėjo sukurtų paskyrų, todėl esą tinklas negalėjo šių blokuoti. Išties tai nėra tiesa, nes „Facebook“, esant įvairioms aplinkybėms, gali valdyti platformoje pasirodančią informaciją.

Posėdžio metu taip pat iškilo klausimų, ar tinklas svarstytų galimybę apmokestinti naudojimąsi platforma mainais už turinį be reklamos. Tačiau p. Zuckerbergas sakė, kad reklama grįstas verslo modelis yra „labiausiai atitinkantis mūsų misiją“, nes tai leidžia paslaugas vartotojams pasiūlyti už dyką. Kita vertus, politikai pastebėjo, kad už nemokamas paslaugas vartotojai atiduoda savo duomenis ir niekas nežino, kiek jų ir kokių yra vieši arba patekę į svetimas rankas. Taip pat sunku pasakyti, kiek vartotojų realiai supranta, kokius ir kiek duomenų apie save atiduoda.

Senatorius Dickas Durbinas provokavo p. Zuckerbergą klausdamas, ar šis dabar sutiktų pasakyti viešbučio, kuriame nakvojo vakar, pavadinimą.

„Ne“, – atsakė socialinio tinklo vadovas.

Senatorius taip pat paklausė, ar p. Zuckerbergas galėtų su susirinkusiais pasidalyti informacija, su kuo ir ką susirašinėjo praėjusią savaitę. Verslininkas taip pat atsakė neigiamai.

Pasak politiko, šis dialogas atskleidžia privatumo klausimo esmę. Ponas Zuckerbergas nuolat pabrėžė, kad patys vartotojai gali pasirinkti, kokia informacija dalytis platformoje, tačiau nutyli faktą, kad pats „Facebook“ gali matyti, kokiame viešbutyje apsistojęs vartotojas, nors jis to nenurodo jokiame viešame įraše.

Politikai iš verslininko išgavo pažadą, kad socialinis tinklas išsiaiškins, ar kas nors iš „Facebook“ darbuotojų tiesiogiai dirbo su „Cambridge Analytica“.

Istorija, kaip ji pasakojama šiuo metu, skamba maždaug taip: konsultacijų bendrovė „Cambridge Analytica“ naudojo 87 mln. „Facebook“ vartotojų apimančią duomenų bazę politinėms reikmėms. Taip pat – Donaldo Trumpo prezidento kampanijos organizatoriams bei „Brexit“ šalininkams konsultuoti. Duomenų bazė buvo sudaryta prieš kiek daugiau nei porą metų, pasinaudojus itin plačia ir laisva prieiga prie vartotojų duomenų socialiniame tinkle „Facebook“. Duomenys buvo renkami akademiniais tikslais per apklausos programėlę. Ji, sutikus vartotojui, už atlygį gaudavo priėjimą ne tik prie apklausoje dalyvavusio žmogaus, bet ir prie jo draugų socialiniame tinkle paskelbtų duomenų.

„Cambridge Analytica“ p. Zuckerbergo liudijimo metu savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad niekada nėra dirbusi nei su viena „Brexit“ stovykla. Esą kompanija abiems pusėms yra pristačiusi savo paslaugas, bet jų taip niekada ir nesuteikė.