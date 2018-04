Zuckerbergą užsipuolė vienas „Apple“ įkūrėjų

Steve‘as Wozniakas, vienas iš „Apple“ įkūrėjų, irgi išjungė savo „Facebook“ paskyrą. Anksčiau tai padarė keli kiti Silicio slėnio verslininkai ir įmonės. Pavyzdžiui, Elonas Muskas išjungė savo valdomų bendrovių „Tesla“ ir „SpaceX“ paskyras. Tą patį padarė „Playboy“ vadovai.

Ponas Wozniakas nepagailėjo kritikos ir Markui Zuckerbergui, „Facebook“ įkūrėjui.

„Facebook“ vadovas labai rūpinasi savo privatumu – siekdamas apsisaugoti nuo smalsių akių, jis išpirko visą nekilnojamąjį turtą, esantį šalia jo namo ir vasarnamio Havajuose. Bet mūsų privatumas jam nerūpi. Mūsų privatumas negerbiamas. Jie turi prieigą prie visų mūsų duomenų, net prie profilio informacijos. Tai pasibjaurėtina. Bet aš, kaip ir visi, spustelėjau „sutinku“, ir atidaviau viską „Facebook“, – CNN sakė p. Wozniakas.

Jis priduria pykstantis, kad visa informacija, kurią gauna „Facebook“, paverčiama pinigais, o vartotojams negrąžinamas nė centas.

„Geriau sumokėti už „Facebook“ paslaugas nei atiduoti visus savo duomenis“, – priduria vienas iš „Apple“ įkūrėjų.

„Apple“ kadaise turėjo nuosavą mobiliosios reklamos platformą, pavadintą „iAd“. Bet 2016 m. bendrovė jos veiklą nutraukė. „Apple“ vis dar renka tam tikrus vartotojų duomenis. Tai daroma tiek per įrenginius, tiek per prenumeruojamų paslaugų platformas, tokias kaip „Apple Music“ ir „iCloud“. Bet duomenų „Apple“ esą renka kur kas mažiau nei „Facebook“. Be to, „Apple“ tvirtina, kad vartotojų duomenų nepardavinėja, nes pakankamai uždirba iš savo produktų ir paslaugų.

Atpirkimo ožys

Galima numanyti, kad tokių pasisakymų ir veiksmų kaip p. Wozniako ar p. Musko bus daugiau. Panašu, kad „Facebook“ prieš Vašingtoną ir ES stos viena, nes technologijų sektorius ieško atpirkimo ožio, o tiksliau – ėriuko, kurį galėtų viešai paaukoti, neva atgailaujant už pastarųjų metų „nuodėmes“.

Ponas Zuckerbergas antradienį ir trečiadienį vieši Vašingtone. Kongresas jį iškvietė pasiaiškinti dėl „Cambridge Analytica“ skandalo ir galimos šios bendrovės įtakos JAV prezidento rinkimuose. Artimiausiu metu „Facebook“ laukia ir akistata su Europos Komisija. Tiesa, pats p. Zuckerbergas į Europą esą nevyks, tik atsiųs teisininkus.

VŽ rašė, kad net 87 mln. žmonių duomenys galėjo būti nutekinti manipuliavimo duomenimis epicentre atsidūrusiai bendrovei „Cambridge Analytica“. Iš viso „Facebook“ turi apie 2 mlrd. vartotojų.

Istorija, kaip ji pasakojama šiuo metu, skamba maždaug taip: konsultacijų bendrovė „Cambridge Analytica“ naudojo 87 mln. „Facebook“ vartotojų apimančią duomenų bazę politinėms reikmėms. Taip pat ir Donaldo Trumpo prezidento kampanijos organizatoriams bei „Brexit“ šalininkams konsultuoti. Duomenų bazė buvo sudaryta prieš kiek daugiau nei porą metų, pasinaudojus itin plačia ir laisva prieiga prie vartotojų duomenų socialiniame tinkle „Facebook“. Duomenys buvo renkami akademiniais tikslais per apklausos programėlę. Ji, sutikus vartotojui, už atlygį gaudavo priėjimą ne tik prie apklausoje dalyvavusio žmogaus, bet ir prie jo draugų socialiniame tinkle paskelbtų duomenų.