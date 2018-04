„Facebook“ iš socialinio tinklo šluoja Rusijos „trolių“ paskyras

„Facebook“ ištrynė šimtus Rusijoje sukurtų paskyrų ir puslapių, siejamų su „trolių fabriku“, kuris, kaip teigia JAV prokurorai, skleidė netikras naujienas, suklastotus politinius pranešimus ir taip darė poveikį rinkėjams per 2016 m. JAV prezidento rinkimus.

„Facebook“ teigimu, socialinis tinklas plečia savo atsaką žmonėms, kurie socialinio tinklo platformą naudoja netinkamai. Socialinio tinklo teigimu, dauguma ištrintų tekstų ir puslapių buvo sukurti Federalinėje naujienų agentūroje (FAN), o „Facebook“ saugumo ekspertų tarnyba išsiaiškino, kad ši agentūra technologiškai ir struktūriškai susijusi su Sankt Peterburge veikiančia Interneto tyrimų agentūra (ITA), žinoma kaip „trolių fabrikas“.

Markas Zuckerbergas, „Facebook“ vykdomasis vadovas, interviu „Reuters“ tvirtino, kad ši agentūra „pakartotinai ėmėsi veiksmų, siekdama apgaudinėti žmones ir jais manipuliuoti visame pasaulyje, ir mes nenorime, kad tokie veikėjai liktų kur nors feisbuke.“

„Facebook“ pastarosiomis savaitėmis patiria didelį spaudimą užtikrinti tinkamą vartotojų duomenų valdymą. Socialinis tinklas atsidūrė skandalo epicentre po to, kai paaiškėjo, kad apie 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenys pateko į bendrovės „Cambridge Analytica“ rankas, o ši duomenimis naudojosi siekdama paveikti tiek JAV prezidento rinkimus (Donaldo Trumpo naudai), tiek „Brexit“ referendumą.

„Facebook“ teigimu, dauguma pašalintų paskyrų ir puslapių buvo tvarkomi rusų kalba, juose nebuvo esminio politinio turinio. Anksčiau „Facebook“ buvo susitelkęs į netikrų paskyrų ir paskyrų, skleidžiančių melagingas naujienas, uždarinėjimą.

Pagal naują politiką, iš tinklo bus šalinama šiaip jau teisėta, bet su „troliais“ susijusių veikėjų skleidžiama informacija.

„Iš įrodymų, kuriuos surinkome, akivaizdu, kad tas organizacijas kontroliuoja ir valdo ITA“, – tvirtino p. Zuckerbergas.

Vasario mėnesį JAV specialusis kaltintojas Robertas Muelleris įvardijo ITA tarp trijų bendrovių ir 13 Rusijos asmenų, kaltinamų kišimusi į JAV prezidento rinkimų kampaniją, siekiant paremti Trumpą ir sukompromituoti demokratų kandidatę Hillary Clinton.

Rusijos žiniasklaidos organizacija RBC pernai skelbė, kad FAN ir ITA anksčiau buvo įsikūrusios tuo pačiu adresu, tarp jų esama ir kitų sąsajų.

Rusija neigia, kad kišosi į rinkimus JAV.

Kad rusai naudojosi „Facebook“ platforma, siekdami įtakoti rinkimus JAV, „Facebook“ atskleidė jau pernai rugsėjį. Socialinio tinklo teigimu, tam buvo naudojamasi netikromis paskyromis, sukurtomis kelis mėnesius prieš 2016-ųjų rinkimus.

Ponas Zuckerbergas antradienį „Reuters“ sakė, kad patobulinti instrumentai leido socialiniam tinklui aptikti ryšių tarp naujai atsiradusių pranešimų ir ITA.

„Mes veiksime pagal savo principus. Mes neleidžiame žmonėms turėti netikrų paskyrų, ir jeigu jūs pakartotinai susikursite netikrą paskyrą, skirtą manipuliacijoms, mūsų politika – blokuoti visas jūsų paskyras“, – aiškino p. Zuckerbergas.

„Facebook“ skaičiavimais, abejotinos paskyros ir puslapiai turi apie 1 milijoną unikalių sekėjų „Facebook“ ir apie 500.000 taip pat šiam socialiniam tinklui priklausančiame „Instagram“. Dauguma šių sekėjų – Rusijoje, Ukrainoje, taip pat Azerbaidžane ir Uzbekistane.

Analitikų manymu, „Facebook“ veiksmai gali išprovokuoti Rusijos interneto reguliatorių atsaką.

Kilus „Cambridge Analytica“ skandalui, p. Zuckerbergas kelias dienas laikėsi be komentarų, be to, anksčiau jis tvirtino, jog būtų „gana beprotiška idėja“ manyti, kad melagingos naujienos gali paveikti rinkimus.

Vis dėlto „Facebook“ saugumo ekspertai galiausiai priėjo išvados, kad socialiniu tinklu naudojasi šnipai ir įvairūs kiti vyriausybiniai agentai, kad skleistų dezinformaciją, skirtą diskredituoti varžovams ir politiniams priešams.

Dabar „Facebook“ įkūrėjas pasiruošęs teikti parodymus JAV Kongrese, kad paaiškintų apie socialinio tinklo privatumo politiką.