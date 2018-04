Dar viena bendrovė užsimojo plėtoti „hyperloop“ technologiją

Kanados startuolis „TransPod“ įsijungė į naujos kartos transporto priemonės kūrimo lenktynes. „Hyperloop“ vadinama magnetinės levitacijos sistema dar ankstyvoje plėtros stadijoje, tačiau lūkesčiai auga.

Bendrovė kuria sistemą, kurioje vakuuminiu vamzdžiu ant magnetinės pagalvės 1.200 km/val. greičiu judėtų kapsulė su keleiviais arba kroviniais. Technologijos idėją 2013 m. pristatė žymus JAV verslininkas ir vizionierius Elonas Muskas.

„Musko koncepcija nuostabi, bet joje yra klaidų, – sako Sebastienas Gendronas, bendrovės vadovas. – Mūsų požiūris į technologijos plėtrą yra nuosaikesnis, orientuotas į mažesnę kainą ir prisitaikymą prie esamo reguliavimo.“

„TransPod“ idėja yra kapsulės judėjimui panaudoti magnetinę varomąją jėgą ir elektros energiją. O bendrovės keleivių ir krovinių gabenimo kapsulė primena lėktuvą be sparnų. Ir ne veltui, p. Gendronas anksčiau dirbo lėktuvų gamybos gigantėse „Airbus“ bei „Bombardier“. Jo teigimu, lėktuvuose pritaikytų technologijų panaudojimas turėtų veikti ir šioje srityje. Be to, tai yra pigesnė alternatyva kitų kūrėjų technologijoms. 1 kilometras vamzdžio su infrastruktūra turėtų kainuoti apie 25 mln. USD, tai yra trečdaliu mažiau nei kainavo greitojo traukinio bėgiai, jungiantys Frankfurtą su Berlynu.

„TransPod“ jau yra patentavusi savo technologiją ir šiuo metu žvalgosi 50 mln. USD investicijos, su kuria centrinėje Prancūzijos dalyje pastatytų bandymų prototipą, rašo „Bloomberg“.

Bendrovė jau yra pritraukusi 15 mln. USD rizikos kapitalo investicijų. Taip pat ji turi savo biurus Kanadoje, Italijoje ir Prancūzijoje bei partnerystės sutartis su keliomis kompanijomis.

„Hyperloop“ transporto idėją plėtoja p. Musko vadovaujama kosmoso technologijų kompanija „Space X“, kuri pastaruoju metu rengė entuziastų konkursus, mėgindama paskatinti inovacijas ir ieškodama naujų idėjų.

Taip pat yra kita JAV kompanija „Hyperloop Transportation Technologies“, kuri, kaip ir „TransPod“, planuoja savo trasą statyti Prancūzijoje. Ši kompanija turi raštiškus bendradarbiavimo susitarimus ir ketinimus įgyvendinti projektą su Abu Dabiu, Pietų Korėja, Slovakija ir Čekija.

VŽ rašė apie dar vieną tokį transportą plėtojančią bendrovę „Hyperloop One“. Ji kurį laiką lyderiauja technologijos plėtroje ir jos kapsulė yra pasiekusi rekordinį 387 km/val greitį. Tačiau kompanija pastaruoju metu susiduria su sunkumais. Dėl seksualinio priekabiavimo skandalo iš jos laikinai pasitraukė vadovas Shervinas Pishevaras. Išėjo dar keli svarbūs darbuotojai, valdybos nariai. Bendrovės valdybos pirmininko pareigas šiuo metu eina žymus britų verslininkas Richardas Bransonas.

