Modifikuodavo „Blackberry“ telefonus ir pardavinėjo nusikaltėliams

JAV pareigūnai sulaikė ir po kelių dienų pateikė kaltinimus kanadiečiui Vincentui Ramosui, bendrovės „Phantom Secure“ vadovui. Teigiama, kad ši bendrovė modifikuodavo „Blackberry“ telefonus ir juos parduodavo narkotikų karteliams.

„Kanadoje įsikūrusi „Phantom Secure“ uždirbo dešimtis milijonų dolerių, parduodama modifikuotus „Blackberry“ įrenginius tokioms organizacijoms kaip „Sinaloa“ kartelis“, – BBC cituoja JAV prokurorų parnešimą.

Tai pirmas kartas kai JAV pareigūnai pateikė kaltinimus bendrovei ir jos vadovui už sąmoningą šifravimo technologijų gamybą ir tiekimą nusikaltėliais. Anksčiau būta atvejų, kai technologijų įmonių darbuotojai ar vadovai buvo apklausiami panašiose bylose. Praeityje liudyti yra tekę ir „Blackberry“, ir „Apple“ inžinieriams bei vadovams. Tačiau jie nebuvo kaltinami. „Phantom Secure“ atvejis – pirmasis JAV istorijoje, kai gana gerai žinoma technologijų bendrovė ir aukščiausi jos vadovai atsiduria teisiamųjų suole.

„Ši organizacija („Phantom Secure“) buvo sukurta siekiant palengvinti tarptautinę prekybą narkotikais visame pasaulyje. Bendrovės klientai, įskaitant „Sinaola“ kartelio narius, naudojosi šiais visiškai užšifruotais prietaisais, vykdydami prekybą narkotikais ir išvengdami teisėsaugos“, – sako Adamas Bravermanas, Pietų Kalifornijos regiono prokuroras.

Anot jo, Vincentas Ramosas, šios įmonės vadovas, kaltinamas reketu ir bendrininkavimu platinanti didelius narkotikų kiekius. Maksimali jam gresianti bausmė – kalėjimas iki gyvos galvos.

Ponas Bravermanas teigia, kad „Phantom Secure“ modifikuodavo ne tik „Blackberry“ įrenginius. CNBC žiniomis, kompanija perdarinėjo ir „Samsung“ telefonus.

Prokurorai nesako, ar gamintojai bendradarbiavo su „Phantom Secure“. Bet tikina, kad gamintojams jokie kaltinimai nėra pateikti.

„Blackberry“ ir „Samsung“ šios istorijos nekomanduoja.

Paslaugos – tik su rekomendacija

Pono Bravermano teigimu, pareigūnai įtaria, kad pasaulyje veikia dar kelios tokios organizacijos kaip „Phantom Secure“. Tyrimas toliau vykdomas. Tačiau, užduotis – ne iš lengvųjų. Pareigūnams nepavyksta gauti veikiančių įrenginių, nes „Phantom Secure“ ir, kaip įtariama, kitos panašios organizacijos, įrenginius bei paslaugas pardavinėja prenumeratos modeliu ir turi galimybę nuotoliniu būdu išjungti beveik visas įrenginių funkcijas.

„Vienintelis būdas gauti ir pasinaudoti vienu iš tokių (modifikuotų – VŽ) įrenginių, yra esamų naudotojų laidavimas. Tik asmenys, už kuriuos laiduoja esami naudotojai gali įsigyti ir naudoti „Phantom Secure“ įrenginius ir paslaugas“, – sako p. Bravermanas.

Pastarųjų kaina esą svyruoja nuo 2.000 iki 3.000 USD už pusmetį.

Net sučiupus nusikaltėlį, turintį tokį įrenginį, pareigūnams sunku gauti įkalčių, nes „Phantom Secure“ turi techninę galimybę išjungti beveik visas įrenginio funkcijas (balso ryšį, mikrofonus, GPS, kameras ir kt.) ir programėles bei jį užrakinti (įrenginiuose nelaikomi jokie duomenys, bet galima užšifruoti metaduomenis) nuotoliniu būdu. Be to, visa komunikacija – dažniausiai rašytinė, naudojant specialią, duomenis šifruojančią, žinučių programėlę – vykdoma per Panamoje ir Honkonge esančius serverius. Tai labai apsunkina bet kokį oficialų sekimą ir duomenų gavimą. Net jei JAV pavyktų sutarti su minėtų šalių (Honkongas oficialiai yra specialusis Kinijos administracinis regionas) pareigūnais dėl duomenų iš „Phantom Secure“ serverių perdavimo, jie vis tiek būtų stipriai užšifruoti. Esą net geriau nei „Apple“ įrenginiai.

VŽ 2016 m. rašė, kad „Apple“ nesutiko Federaliniam tyrimų biurui (FTB) suteikti kriptografinį raktą, kuris atrakintų teroristo Syedo Farooko telefoną. Tačiau po ilgų ginčų, pareigūnai patys rado, kas tai padarys.

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje šiuo metu yra naudojama apie 20.000 „Phantom Secure“ modifikuotų telefonų.