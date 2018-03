Naujas ICO rekordas: „Telegram“ pritraukė 1,7 mlrd. USD

Susirašinėjimo programėlę valdanti kompanija „Telegram“ viešo kriptovaliutos siūlymo (angl. initial coin offering – ICO) metu per du etapus pritraukė 1,7 mlrd. USD. Tai yra didžiausias iki šiol vykęs ICO.

Kovą pasibaigiusiame antrame kriptovaliutos platinimo etape bendrovė surinko 850.000 USD. Dar tiek pat jai pavyko pritraukti vasarį, rodo JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai pateikti dokumentai.

„Telegram“ ICO rengimui skirta bendrovė registruota Mergelių salose.

Kompanija teigia plėtosianti savo decentralizuotą „blockchain“ technologijos sistemą. Skelbiama, kad per ją kriptovaliutų transakcijos turėtų būti patvirtinamos greičiau nei naudojantis bitkoinais ar „Ethereum“ decentralizuota sistema. Taip „Telegram“ ketina konkuruoti su tokiomis finansų milžinėmis kaip „Visa“ bei „Mastercard“.

Ruso Pavelo Durovo įkurta bendrovė dėl ICO sulaukė ir spartesnio vartotojų augimo. Dabar ji turi apie 200 mln. bent kartą per mėnesį programėle pasinaudojančių žmonių. Vadovas teigia, kad šiuo metu kasdien po 700.000 naujų žmonių susikuria savo paskyras.

Rusijoje „Telegram“ susiduria su valdžios spaudimu. Valstybės saugumo institucijos reikalauja, kad bendrovė joms pateikti šifravimo raktus, kurie leistų prieiti prie vartotojų duomenų. Dėl nepaklusimo svarstoma „Telegram“ programėlę Rusijoje užblokuoti.

Vieši kriptovaliutų siūlymai išpopuliarėjo 2017 m. „CoinSchedule“ duomenimis, per praėjusius metus įgyvendintos 235 ICO kampanijos, per kurias bendrovėms pavyko pritraukti kiek daugiau nei 3,7 mlrd. USD lėšų. Palyginti, 2016 m. įvyko 46 ICO kampanijos ir per jas surinktas ne visas 100 mln. USD.

Lietuvos bankas į viešus kriptovaliutų siūlymus žvelgia gana skeptiškai ir akcentuoja didelę riziką investuojantiems į juos. Be to, rinkos prižiūrėtojo nuomone, finansų rinkos dalyviai neturėtų užsiimti virtualiųjų valiutų pardavimu, keitimu ar panašia veikla, taip pat neturėtų sudaryti sąlygų klientams atsiskaityti jų išduotomis mokėjimo priemonėmis.