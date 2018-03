Kaip pamatyti viską, ką apie jus žino „Facebook“

Jeigu naudojatės „Facebook“ socialiniu tinklu, ši bendrovė apie jus gali būti sukaupusi daug duomenų. Nuo jūsų ryšių su kitais žmonėmis, iki susirašinėjimų, nuotraukų, pomėgių, įpročių ir t.t. Visą kompanijos turimą informaciją galite pasižiūrėti ir patys.

Duomenų rinkimo ir apsaugos klausimai Europoje ir JAV pastaruoju metu kelia šurmulį. Jis dar labiau išaugo po to, kai paaiškėjo, kad Jungtinės Karalystės duomenų analizės įmonė „Cambridge Analytica“ saugojo ir analizavo maždaug 50 mln. „Facebook“ vartotojų duomenis ir galimai juos panaudojo tiek per 2016 m. prezidento rinkimų kampaniją JAV, Donaldo Trumpo naudai, tiek per „Brexit“.



Šio įvykio aplinkybės labai sudėtingos, tačiau svarbiausias dalykas, kurį būtina suprasti, yra tas, kad „Facebook“ renka nesuskaičiuojamus kiekius duomenų apie savo vartotojus ir šį kartą prarado tokių duomenų kontrolę.

Tokiame kontekste dalis vartotojų nusprendžia atsijungti nuo šio socialinio tinklo, todėl duomenų kopijos pasiėmimas gali leisti išsaugoti „Facebook“ sukauptus prisiminimus. Arba galite tiesiog pasitikrinti, kiek daug ši kompanija apie jus žino.

Visą „Facebook“ surinktų duomenų paketą galima pamatyti socialinio tinklo puslapio viršuje atsivertus išskleidžiamą meniu. Jame pamatysite skiltį „Veiklos istorija“, kurioje viską galima pasižiūrėti internete. Norint šiuos duomenis parsisiųsti, reikia eiti į nustatymus ir spausti ant aktyvios nuorodos „Atsisiųskite savo „Facebook“ duomenų kopiją“.

nuotrauka:: 1

Šiame pakete galima rasti visus kada nors jūsų skelbtus įrašus, nuotraukas, filmuotus vaizdus. Taip pat pamatyti kiekvieną prisijungimą, informaciją, pagal kokius duomenis jus pasiekia reklamos, susirašinėjimo istoriją, ryšius su kitais žmonėmis ir t.t.

Taip galite surasti ne tik naujausią informaciją, kurią turi „Facebook“, bet ir senus įvykius, pokalbius, renginius, į kuriuos planavote eiti prieš kelerius metus.

nuotrauka:: 2