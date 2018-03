Saugumo internete paradoksas: daugeliui svarbu, bet retas saugosi

Lietuvoje turime įdomų paradoksą – net devyni iš dešimties šalies gyventojų sako, kad jiems labai svarbus jų asmeninių duomenų saugumas išmaniuosiuose įrenginiuose. Tačiau realiai tik kas trečias mobiliojo interneto naršytojas pakankamai rūpinasi savo duomenų saugumu, rodo gyventojų nuomonės tyrimas.

„Turime gana pavojingą situaciją. Išmanieji įrenginiai šiandien saugo pratiškai visą mūsų svarbią asmeninę informaciją. Kenkėjišką programinę įrangą kuriantys programišiai visame pasaulyje į ją taikosi. Be to, šiais laikais piktavaliai išmanius įrenginius, jų savininkams net apie tai nežinant, gali išnaudoti ir atakoms prieš svarbias valstybines IT sistemas. Net septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų yra pilkojoje saugumo zonoje – daliai jų šis klausimas rūpi, bet ne pakankamai, gana didelis vartotojų skaičius apskritai nieko dėl savo duomenų saugumo nedaro“, – komentuoja Arūnas Mickevičius, „Bitės Lietuvos“ rinkodaros vadovas.

Atviros durys

Kaip parodė „Bitės“ užsakymu atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų, naudojančių išmaniuosius telefonus, apklausa, devyniems iš dešimties respondentų yra svarbus jų išmaniuosiuose įrenginiuose kaupiamų asmeninių duomenų saugumas. Tačiau pradėjus naršyti mobiliajame internete situacija pasikeičia: beveik 70% apklaustųjų į saugumo klausimą žvelgia pro pirštus.

„Beveik pusė Lietuvos gyventojų pasikliauna savimi, nesilanko įtartinuose puslapiuose ir laikosi kitų bazinių saugumo taisyklių. Tai geriau nei nieko, tačiau programišiams sparčiai tobulėjant, pasikliauti tik savo jėgomis ir nenaudoti papildomų saugumo priemonių yra tas pats, kaip padėti dokumentus į seifą, uždaryti jo duris, bet jų neužrakinti, o patį seifą pastatyti pavojingoje miesto dalyje“, – sako p. Mickevičius.

Jis priduria, kad kur kas labiau neramina antroji, pilkojoje saugumo zonoje esančių vartotojų, grupė – penktadalis šalies gyventojų, kurie naršydami nemato poreikio pasirūpinti savo duomenų saugumu.

„Iš pirmo žvilgsnio tai gal ir ne itin didelis skaičius, tačiau šiuo atveju penktadalis atspindi beveik 260.000 Lietuvos gyventojų nuomonę. Įsivaizduokite situaciją, kad visi tokio dydžio miesto gyventojai laiko atrakintas visų savo namų duris ir tuo pačiu teigia, kad jiems labai svarbus jų namų saugumas. Nelabai realu, tačiau tokią pačią padėtį turime virtualiame pasaulyje.“

Tyrimas taip pat parodė, kad vos trečdalis savo išmaniuosiuose įrenginiuose naudoja saugumo sprendimus. „Bitės Lietuvos“ rinkodaros vadovas sako, kad tokį paradoksą galima paaiškinti tuo, kad dalis vartotojų išmaniųjų telefonų kibernetines grėsmes laiko mažiau pavojingomis nei stacionarių kompiuterių. Tačiau tai nėra tiesa.

Grėsmių suvokimas

Be to, kaip rodo apklausa, lietuviai žino ne apie visas grėsmes. Apklausos duomenimis, tik mažiau nei pusė respondentų teigia žinantys visas galimas kenkėjiško kodo žalas išmaniajam telefonui. Tarp geriausiai žinomų grėsmių lietuviai įvardija telefone esančių duomenų ištrynimą (40%), nepataisomą išmaniojo sugadinimą (31%), įrenginio sulėtėjimą (22%) ir banko duomenų pasisavinimą (20%).

Kur kas mažesnė apklaustųjų dalis žino, kad pasinaudoję spragomis ir vartotojų aplaidumu, programišiai gali rasti būdų filmuoti ir klausytis, ką veikia žmogus (15%), perduoti savininko buvimo vietą įsilaužėliams (15%) ar pavogti jo tapatybę (14%).

Per pastaruosius metus nuo virusų nukentėjo dešimtadalis apklaustųjų. Pasaulinės tendencijos rodo, kad kibernetinių atakų daugės. Kibernetinių tyrimų bendrovė „Cybersecurity Ventures“ prognozuoja, kad nuo 2021 m. atakos kasmet pridarys žalos už 5 mlrd. Eur.

Apklausą atliko visuomenės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, „Bitės Lietuvos“ užsakymu. Tyrimo metu apklausta 1.014 respondentų.