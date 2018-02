„SpaceX“ paleido pirmuosius 2 internetą tieksiančius palydovus

Didelės mūsų planetos dalies nepasiekia radijo ryšio signalai – šimtai milijonų žmonių vis dar neturi prieigos prie ryšių infrastruktūros, kas lemia didžiulę atskirtį. Tačiau dėl mažėjančių palydovų ir jų kainų, netrukus tai gali keistis. Šia linkme žingsnį, ir jau ne pirmoje srityje, žengė Elonas Muskas.

Jo valdoma raketų bendrovė „SpaceX“ planuoja visoje planetoje tiekti didelės spartos interneto prieigą, panaudojant tūkstančius mažųjų palydovų.

Šią savaitę p. Musko planas dar truputį priartėjo prie realybės – iš Vandenbergo oro pajėgų bazės Kalifornijoje sėkmingai pakilusi raketa „Falcom 9“, į žemąją orbitą iškėlė 2 eksperimentinius „SpaceX“ palydovus, kurie leis kompanijai išbandyti naujas palydovinio interneto technologijas.

Tam „SpaceX“ jau gavo ir JAV Federalinės ryšių komisijos (FRK) palaiminimą. Ajitas Pai, šios komisijos pirmininkas, netgi paragino savo kolegas greičiau uždegti žalią šviesą ir visam „SpaceX“ palydovinio interneto projektui, skelbia CNN.

Anot komisijai pateiktų dokumentų, visas p. Musko bendrovės tinklas bus sudarytas iš 4.400 mažųjų palydovų. Pagal planą visas tinklas orbitoje turėtų atsirasti 2024 m.

Ispanijos palydovas

Tiesa, nei pats p. Muskas, nei „SpaceX“ atstovai kol kas nedetalizuoja, ką reiškia žodžiai „didelės spartos“. Į šį klausimą esą bus galima atsakyti pasibaigus bandymams.

Beje, kartu su bandomaisiais palydovais, „Falcom 9“ raketa iškėlė ir Ispanijos palydovą PAZ. Pasak „Airbus“, kuri buvo pagrindinis PAZ projekto rangovas, šis palydovas iš esmės yra gynybos ir žvalgybos paskirties, bet bus pritaikytas ir kitose srityse.

Teigiama, kad PAZ galės ir naktį, ir dieną stebėti planetą, net esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, t.y. net per storus debesis. Tam bus naudojama palydove įdiegta nauja radaro technologija. Planuojama, kad orbitoje PAZ išbus 5,5 metų ir apsisuks aplink Žemę 15 kartų.

Naujos kosmoso lenktynės

Nors „SpaceX“ testuoti savo komercines palydovinių ryšių technologijas pradeda pirmoji, šioje rinkoje ji jau ne viena. Kai kurie technologijų apžvalgininkai ir pats p. Pai jau skelbia naujų kosmoso lenktynių pradžią.

Tarp rimčiausių „SpaceX“ konkurentų minimos kelios bendrovės.

Pirmoji – Richardo Bransono įkurtos „Virgin“ grupės, „Coca-Colos“ ir lustų gamintojos „Qualcomm“ finansuojama jauna bendrovė „OneWeb“. Ji planuoja į žemąją orbitą iki 2020 m. iškelti 800 interneto palydovų. Ši bendrovė jau irgi turi Federalinės ryšių komisijos leidimą tai daryti.

Panašių planų turi ir „Google“ bei „Samsung“. Bet jų iniciatyvos dar labai ankstyvoje stadijoje.

Antra rimta „SpeceX“ konkurente vadinama Izraelio bendrovė „Sky and Space Global“, kurią įkūrė ir vadovauja Meiras Moalemas, buvęs Izraelio karinių oro pajėgų pilotas.

Tiesa, „Sky and Space Global“ kol kas planuoja per mažuosius palydovus tiekti tik GSM ryšį, t.y. balso ir SMS paslaugas, rašo BBC.

Didžiausias šios iniciatyvos privalumas – kaina. „Sky and Space Global“ žada į žemąją orbitą iškelti 200 batų dėžės dydžio palydovų, sveriančių tik po 10 kg. Visų jų gamybos kaina esą tesiekia vos 150 mln. USD. Maždaug tiek, kiek kainuoja vienas įprastas ryšio ar meteorologinis palydovas. Tiesa, 200 palydovų tinklas visos Žemės nepadengs. Todėl p. Moalemas kol kas kalba apie paslaugų tiekimą tuose regionuose, kuriuose to labiausiai reikia, t.y. Žemės pusiaujo regionuose – įskaitant didelę dalį Lotynų Amerikos ir Afrikos. Tai maždaug 3 mlrd. žmonių rinka.

Be to, „Sky and Space Global“ palydovus planuojama kelti ne raketomis, o lėktuvais. Tiksliau, modifikuotais „Virgin Orbit“ „Boeingais 747–400“, po kuriais prikabinamos nedidelės dviejų pakopų skysto kuro (deguonies) raketos „LauncherOne“.

„Virgin Orbit“ lėktuvai kyla iki 10 km aukščio (paprastai tokiame aukštyje skraido komerciniai keleiviniai laineriai), o tada paleidžiamos „LauncherOne“ raketos, kurios nuneša krovinius į reikiamą orbitą.