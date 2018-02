Vienas žymiausių investuotojų Peteris Thielis traukiasi iš Silicio slėnio

Silicio slėnio legenda Peteris Thielis nusprendė perkelti savo investicijų bendroves ir pats persikraustyti į Los Andželą.

Ponas Thielis 1998 m. kartu su Elonu Musku ir dar 4 verslininkais įkūrė finansinių technologijų startuolį „PayPal“. Jis šią bendrovę 2002 m. atvedė į biržą. Vėliau p. Thielis tapo vienu pirmųjų investuotojų į socialinį tinklą „Facebook“. Jis už 500.000 USD įsigijo 10% bendrovės akcijų ir iki šiol yra jos valdyboje. Taip pat jis yra investavęs į „LinkedIn“, „Yelp“ ir dešimtis kitų stambių kompanijų, kai jos buvo ankstyvoje stadijoje.

Ponas Thielis įsikels į 650 kvadratinių metrų namą, kurį jis nusipirko prieš 6 metus. Palyginti, Vilniaus Laurų gatvėje esančio namo, kuriame iki pardavimo gyveno turtingiausias Lietuvos verslininkas Nerijus Numavičius, plotas siekia 575 kvadratinius metrus.

Į Los Andželą perkeliamos ir verslininko bendrovės „Thiel Capital“ bei „Thiel Foundation“.

Nesutaria su liberalais

Verslininkas 2017 m. pabaigoje pardavė didžiąją dalį turėtų „Facebook“ akcijų. „The Wall Street Journal“ šaltiniai kalba, kad jis svarsto ir apie pasitraukimą iš šios bendrovės valdybos.

Jo ir Marko Zuckerbergo, „Facebook“ vadovo bei įkūrėjo, santykiai pastaruoju metu buvo įtempti. Tarp jų įtampa atsirado, kai p. Thielis pradėto atvirai remti Donaldo Trumpo prezidento rinkimų kampaniją. Be to, verslininko santykiai pašlijo po to, kai pasibaigus vienam valdybos posėdžiui, žiniasklaidai nutekėjo informacijos, kuri turėjo būti neviešinama.

Pono Thielio nuomonė pastaruoju metu kertasi su vis daugiau Silicio slėnio žvaigždžių. Dėl p. Trumpo palaikymo jį aršiai kritikavo Reedas Hastingsas, vaizdo transliavimo bendrovės „Netflix“ vadovas ir „Facebook“ valdybos narys. Kritiką buvo pažėrę ir kiti technologijų bendrovių vadovai.

„Silicio slėnis yra vienos partijos vietovė“, – viename Stanfordo universiteto renginyje kalbėjo p. Thielis. Jis, žinoma, turėjo omenyje demokratų partiją ir bendrai liberalų požiūrį, kuris vyrauja San Franciske.

Beje, nors ir tyliau, bet ne vienas konservatyvių pažiūrų verslininkas ar politikas skundžiasi, kad Silicio slėnyje nepavyksta užmegzti dialogo ir rasti palaikymo.