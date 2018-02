Geležinkeliai irgi ugdys būsimus darbuotojus

Antradienį sostinėje duris atvėrė dar vienas neformalaus moksleivių ugdymo centras – „Geležinkelių IT akademija“, skirta 7-12 klasių moksleiviams. Joje vaikai galės susipažinti su inžinerijos, robotikos, programavimo ir automatizavimo pagrindais bei geležinkelio transporto sprendimais.

Iniciatyvos autoriai – Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla bei „Lietuvos geležinkeliai“ (LG) – tikisi, kad ši iniciatyva ne tik plės moksleivių akiratį, bet ir padės apsispręsti dėl ateities profesijos.

„Į talentą ir entuziazmą mokytis turi būti investuojama visose ugdymo grandyse. Ir ypač svarbi pati pradžia, kai dar mokykloje imame rimčiau galvoti, kuo norėtume tapti ateityje. Šiandien sudėtinga tiksliai nuspėti, kaip pasikeis geležinkelių sektorius per artimiausią dešimtmetį, nes jau dabar diegiame pažangius sprendimus – įsileidžiame dirbtinį intelektą, vystome daiktų internetą, automatizuojame daugumą procesų. Tačiau tikrai galime pradėti modeliuoti ateities profesijas ir skatinti mūsų sektoriaus ateities kūrėjų pažangą“, – teigia Mantas Bartuška, „Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius.

Mokslai truks 15 savaičių

Akademijos ugdytiniams mokslas nieko nekainuos, užsiėmimai ir jiems reikalinga įranga finansuojama LG lėšomis. Užsiėmimai vyks dukart per savaitę ir tęsis 15 savaičių. Mokymus ves geležinkelio transporto srities profesionalai, mokytojai ir „Lietuvos geležinkelių“ vadovai. Specialiai šiai akademijai įrengtose mokymosi erdvėse moksleiviai modeliuos geležinkelių inžinerines konstrukcijas, konstruos robotus, programuos ir valdys automatizuotus geležinkelių segmentus, susipažins su varikliais ir jutikliais, įgytas žinias pritaikys spręsdami IT ir inžinerines užduotis.

Mokiniai be užsiėmimų klasėse turės galimybę aplankyti strateginius geležinkelių infrastruktūros objektus, iš arti susipažinti su inžineriniais sprendimais ir pažinti inovacijų kūrimo bei vystymo procesus. Taip pat turės progą susipažinti su karjeros galimybėmis „Lietuvos geležinkelių“ įmonių grupėje.

Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, sako, kad vaikų, norinčių patekti į akademiją, skaičius gerokai viršijo vietų skaičių. Todėl ateityje planuojama mokymų programą plėsti. Jam pritaria ir „Lietuvos geležinkelių“ atstovai. Poreikis, anot jų, akivaizdus – pirmos dvi akademijos grupes užsipildė per kelias dienas.

Akademijų vajus

Technologijų rinkos stebėtojai ir joje veikiančių įmonių vadovai jau ne pirmus metus kalba apie būtinybę didinti planetos gyventojų skaitmeninį raštingumą. Esą per artimiausius kelerius metus IT raštingumas darbo skelbimuose taps tokiu pačiu įprastu reikalavimu, kaip anglų kalba.

Lietuvoje ši problema itin opi, nes pagal ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI), šalies gyventojų skaitmeninis raštingumas yra labai prastas. Pagal šį rodiklį esame tik 20-oje vietoje iš 28-ių. Be to, ateinant užsienio investuotojams ir augant čia jau dirbančioms technologijų įmonėms, Lietuvoje ima vis labiau trūkti gerų IT specialistų.

Šalies institucijos skelbia, kad jau dabar net 49% šalies darbdavių skundžiasi, jog neranda reikiamos darbo jėgos. IT sektoriuje padėtis dar labiau įtempta. Negana to, „Infobalt“ skaičiuoja, kad iki 2020 m. Lietuvoje programuotojų poreikis išaugs 83% ir rinkai reikės papildomų 11.000 specialistų.

Todėl verslas noriai prisideda prie šios problemos sprendimo savo lėšomis. Vienos įmonės bendradarbiauja su švietimo įstaigomis, siunčia savo atstovus dėstyti į universitetus ir mokyklas, dalyvauja sudarant technologinių ir inžinerinių pakraipų mokymo programas. Kitos, kaip antai „Microsoft“, pigiau arba nemokamai aprūpina mokyklas programine ir technine įranga. Dar kiti patys steigia IT akademijas, kviečia moksleivius ar studentus dalyvauti kursuose, o geriausiems pasiūlo darbą.

Štai, pavyzdžiui, „Devbridge“ dar 2012 m. įkūrė „Sourcery“ akademiją, į kurią susirenka programavimo studentai įgyti praktinių žinių. O pernai bendrovė investavo 50.000 Eur į technologijų užsiėmimus „Sourcery for Kids“, kuriuos 7–12 m. vaikai gali lankyti nemokamai.

Viktoras Gurgždys, „Devbridge Group“ viceprezidentas ir Lietuvos padalinio vadovas skaičiuoja, kad iš maždaug 250 darbuotojų 15% yra parengti jų akademijoje.

Nuo 2012 m. veikia ir „NFQ Technologies“ akademija. Ne pirmus metus technologijų entuziastus gilinti žinias kviečia „Adform akademija“. 2014 m. duris atvėrė asociacijos „Infobalt“ IT akademija. „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje turi „UNIX akademiją“ – nemokamus „Linux“ administravimo kursus.

Kalbant apie kitas kryptis, verta paminėti kad UAB „Arginta Engineering“ jau maždaug 7 metus vykdo inžinierių pameistrystės programą. Paslaugų centras „Cognizant“, turintis per 550 darbuotojų 2009 m. įkūrė kalbų mokymo centrą. Jame darbuotojai išmokomi norvegų, švedų ir danų kalbų iki B1 ar B2 lygio. Už mokymosi periodą jiems yra mokama alga.