„Facebook“ atidarys 3 skaitmeninių įgūdžių centrus Europoje, vienas jų – Lenkijoje

Socialinį tinklą „Facebook“ valdanti kompanija pirmadienį paskelbė, kad Europoje atidarys 3 skaimeninių kompetencijų centrus. Jie bus Lenkijoje, Italijoje ir Ispanijoje.

Taip JAV gigantė siekia pademonstruoti savo socialinę atsakomybę Europai, kurioje ji susiduria su reguliuotojų spaudimu dėl duomenų apsaugos ir mokesčių vengimo.

„Žmonės nerimauja, kad skaitmeninė revoliucija juos palieka užnugaryje, todėl mes investuojame į reikiamų įgūdžių suteikimą, kad jie galėtų pilnai įsitraukti į skaitmeninę ekonomiką“, – teigia Sheryl Sandberg, viena iš „Facebook“ vadovių, kurią cituoja „Reuters“.

„Facebook“ teigia, kad centruose mokymai turėtų būti atlikti maždaug 1 mln. žmonių per dvejus metus. Juose bus mokoma kompiuterinio raštingumo, saugumo ir kitų skaitmeninėje erdvėje reikiamų žinių. Teigiama, kad į mokymus bus įtraukti ir senoliai, labai jauni žmonės bei pabėgėliai.

Stambios JAV technologijų kompanijos, kaip „Facebook“, „Apple“ ar „Amazon“ pastaruoju metu susiduria su vis atšiauresniu Europos Sąjungos institucijų požiūriu. Europos Komisija yra įvertinusi, kad ne viena jų turėtų grąžinti nesumokėtus mokesčius, kurių mokėjimo išvengti joms pavyko naudojantis lengvatinėmis sąlygomis Airijoje.

Dėl „Facebook“ pasipiktinimas kilo, kai paaiškėjo, kad JAV milžinė Jungtinėje Karalystėje 2014 m. sumokėjo tik 4.327 GBP (4.916 Eur) mokesčių. Vėliau bendrovė paskelbė, kad nuo 2019 metų mokesčius mokės ne Airijoje, kur įmonė naudojasi palankesne apmokestinimo tvarka, o toje šalyje, kurioje gauna pajamas iš reklamos. Bendrovė planuoja per 2018 metus pereiti prie „vietos pardavimo struktūros“ tose šalyse, kuriose turi biurus, parduodančius reklamos paslaugas.

Be to, Vokietijos antimonopolijos institucija įtaria bendrovę pažeidus šalies duomenų apsaugos teisę ir piktnaudžiavus dominuojančia padėtimi rinkoje. Prancūzijos duomenų saugumo institucija taip pat reikalauja, kad bendrovė nenaudotų per „WhatsApp“ programėlę surinktų duomenų, juos susiejant su asmenų paskyromis „Facebook“.